السرطان والزهايمر .. جمال شعبان يكشف أمراضًا خطيرة حال تناول القصب مغشوشًا

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الجميع تابع خلال الأيام الماضية ما أُثير بشأن عصير القصب وإضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إليه.

وأوضح العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن بعض الأشخاص عديمي الضمير قد يلجأون إلى إضافة مادة ثاني أكسيد التيتانيوم إلى عصير القصب بهدف الحفاظ على لونه الأبيض ومنع تغيره، محذرًا من أن هذه الإضافات قد تكون ضارة بالصحة إذا استخدمت بصورة غير آمنة أو مخالفة للمواصفات، وقد تتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

عصير قصب

وأشار إلى أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم، سامة وقد تسبب في الإصابة بالسرطان، والإكسدة بالمخ التي ينتج عنها زهايمر، ومشكلات في الأوعية الدموية.

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن على المواطنين الحرص على اختيار الأماكن الموثوقة عند شراء عصير القصب، ناصحًا بإعداده في المنزل أو تناول عيدان القصب مباشرة كلما أمكن، لتجنب أي مخاطر صحية محتملة.

ولفت إلى أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم لإضفاء اللون الأبيض على العصير، داعيًا المواطنين إلى توخي الحذر والتأكد من جودة المنتجات التي يتناولونها، مؤكدًا في الوقت نفسه أن عصير القصب الطبيعي يُعد من المشروبات المفيدة عند إعداده وتداوله بصورة سليمة وآمنة.