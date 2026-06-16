لو من غير رغوة يبقى مغشوش.. نصائح لشرب عصير قصب صحي| فيديو

يتابع المواطنون خلال الفترة الأخيرة باهتمام كبير ما يتم تداوله بشأن عصير القصب المغشوش، والتحذيرات المتعلقة باستخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم في بعض المنتجات الغذائية، ومدى تأثيرها على صحة المستهلكين.

وأثارت هذه القضية حالة من الجدل والقلق بين المواطنين، خاصة مع انتشار معلومات متباينة حول مخاطر هذه المادة وإمكانية استخدامها في غش عصير القصب.

وفي هذا السياق، يتساءل الكثيرون عن حقيقة هذه التحذيرات، وكيف يمكن التمييز بين عصير القصب الطبيعي والمنتجات المغشوشة.

عصير قصب

وقد أكدت الدكتورة شيرين علي زكي، رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة بنقابة الأطباء البيطريين، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم ليست جديدة، وهي مادة تدخل في صناعات متعددة، منها تبييض الحلاوة الطحينية ومبيضات القهوة.

عصير قصب

وقالت “زكي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة “أم بي سي مصر”، إن المادة تباع في جروبات الكيماويات بسعر يتراوح بين 150 و400 جنيه للكيلو حسب درجة النقاء.

وأضافت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة أن بائعي عصير القصب يستخدمون هذه المادة لتغطية علامات التأكسد، فعصير القصب الطبيعي يتأكسد ويتحول للون البني الغامق خلال 10 دقائق.

عصير قصب

وتابعت: "المادة بتعمل تبييض أو تغطية لعلامات التأكسد، ولونها أبيض عاتم فبتخلي العصير يفضل فترة طويلة بنفس اللون، والمستخدم مش هيعرف إن العصير قديم".

وشدّدت الدكتورة شيرين علي زكي على أن أخطر ضرر لهذه المادة هو التسمم الجيني وتأثيراتها الضارة على الحمض النووي DNA، نتيجة جزيئاتها النانوية متناهية الصغر، ولها تأثير تراكمي على المدى البعيد.

عصير قصب

وأكدت رئيس لجنة سلامة الغذاء السابقة أن استخدام المادة مجرّم قانونًا، وجهاز حماية المستهلك ضبط محلات في القليوبية، مطالبة بتكثيف الحملات الرقابية لتشمل عينة ممثلة من جميع المحافظات.

من جانبه، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تعتبر مكونًا رئيسيًا في بعض الأدوية والأقراص الدوائية، لكن بنسب ضئيلة جدًا، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي حظر استخدامها في الأغذية بشكل نهائي، بينما لا تزال تُستخدم في بعض الأدوية الملونة.

وقال رمزي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد» الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، إن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تساعد في الحفاظ على شكل القرص الدوائي وحمايته، خاصة إذا كانت المادة الفعالة تتأثر بالضوء.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسمح باستخدامها بنسب محددة لا تتجاوز 1% في بعض التطبيقات، مؤكدًا أن استخدامها في عصير القصب قد يسبب مشكلات صحية، خاصة أن من يلجأون إلى إضافتها لا يلتزمون عادةً بنسب أو ضوابط محددة.

الرغوة الطبيعية لعصير القصب

وأشار إلى أن من العلامات التي قد تساعد المستهلك على اكتشاف غش عصير القصب؛ أن يكون العصير خاليًا من الرغوة الطبيعية، أو أن يحتفظ بلونه لفترة طويلة بصورة غير معتادة.

وتابع أن ابتلاع كميات من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم قد يتسبب في بعض المشكلات بالمعدة والجهاز الهضمي، وقد يتسبب في سرطان، لأنه يدخل في الخلايا، مؤكدًا وجود مواد بديلة أكثر أمانًا يمكن استخدامها في الصناعات الغذائية، وهذه المادة متوافرة لدى بعض محال بيع المواد الخام.

فيما وجه حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، الشكر إلى جميع الجهات الرقابية، وعلى رأسها وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، لما تقوم به من جهود للحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من الغش.

وقال نقيب الفلاحين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم في الدهانات، ودخلت في الصناعات الغذائية منذ عام 1966 في أمريكا، ولكن استخدامها يكون بنسب محددة.

وأضاف أن مادة ثاني أكسيد التيتانيوم تُستخدم في بعض الأغذية ذات اللون الأبيض، وقد تُستخدم في منتجات الألبان والحلاوة وعصير القصب.

وأوضح أن استخدام مادة ثاني أكسيد التيتانيوم غير مُرخَّص بها بشكل عشوائي في مصر، وأن هذه المادة، عند إضافتها إلى عصير القصب، تجعله أبيض اللون ولا يتغير لونه.

وتابع أن العصير الذي يتغير لونه يكون سليمًا، أما إذا أُضيفت إليه كمية من هذه المادة فإنه يصبح أبيض اللون ولا يتغير لونه.

وأشار إلى أن سعر الكيلوجرام من مادة ثاني أكسيد التيتانيوم منخفض جدًا، إذ يبلغ نحو 140 جنيهًا، وهي متوافرة لأنها تستخدم في الدهانات ومستحضرات التجميل.



