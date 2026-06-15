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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ضبط مواد تستخدم في غش عصير القصب خلال حملة رقابية بالقصير

صورة موضوعية
صورة موضوعية
ابراهيم جادالله

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحر الأحمر، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، حملة تفتيشية موسعة على عدد من محلات عصير القصب بمدينة القصير، في إطار جهود الرقابة على المنشآت الغذائية والتأكد من سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين تموينيين، بعد ضبط عبوات من مادة "ثاني أكسيد التيتانيوم" داخل بعض المحال، والتي تُستخدم في عمليات غش عصير القصب وتحسين مظهره بصورة مخالفة للاشتراطات والضوابط الصحية.

كما قامت اللجنة المختصة بسحب عينات من المنتجات المتداولة لإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وسلامتها للاستهلاك الآدمي.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، بتكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، ومتابعة شاذلي عايش وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بهدف حماية صحة المواطنين والتصدي لأي ممارسات من شأنها الإضرار بالمستهلك.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مدن المحافظة خلال الفترة المقبلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن وسليم للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة.

البحر الأحمر محافظة البحر الأحمر مدينة الغردقة الغردقة القصير

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