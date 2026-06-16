جمال شعبان يكشف العلامات الخفية التي تسبق الأزمات القلبية

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الأزمات القلبية التي يعتقد البعض أنها تحدث بشكل مفاجئ ليست مفاجئة في كثير من الأحيان، موضحًا أن الدراسات العلمية أثبتت وجود علامات وإشارات تحذيرية تسبق حدوثها، إلا أن الكثيرين لا ينتبهون إليها أو يتجاهلونها.

وأضاف، خلال برنامجه «قلبك مع جمال شعبان»، أن بعض الأشخاص يسيئون تفسير الأعراض التي يتعرضون لها، ويبحثون عن مبررات أو تفسيرات بسيطة لها بدلًا من التوجه إلى الطبيب وإجراء الفحوصات اللازمة.

ولفت إلى أن بعض المرضى يتعرضون لأعراض مرتبطة بأمراض القلب، لكنهم يعتقدون أنها مجرد نزلة برد أو إرهاق عابر، ما يؤدي إلى تأخر التشخيص والعلاج.

وأشار إلى أن بعض مرضى القلب قد يعانون من آلام أو اضطرابات بالمعدة ويظنون أنها مجرد حموضة، بينما يكون السبب الحقيقي مشكلة في الشريان التاجي. كما أن الصداع قد يكون أحيانًا نتيجة ارتفاع ضغط الدم، وإذا أُهمل قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل السكتة الدماغية. وأضاف أن الشعور بآلام في الصدر قد يكون مؤشرًا على وجود ضيق أو قصور في الشرايين، وقد يتطور الأمر إلى جلطة إذا لم يتم التعامل معه مبكرًا.

وأوضح أن ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع مستويات الكوليسترول، ومرض السكري، والتدخين، تعد من أبرز عوامل الخطر الصامتة التي قد تسبق الإصابة بالأزمات القلبية، مؤكدًا أهمية المتابعة الطبية الدورية والالتزام بنمط حياة صحي للوقاية من أمراض القلب.