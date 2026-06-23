قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار في التعليم بـ منع دخول هؤلاء الطلبة مدرستهم بعد تصرف صادم
ترامب : وجود المفتشين الدوليين بالمواقع الإيرانية في الوقت المناسب
ممكن الاعتذار | العاصمة الجديدة توجّه رسالة مهمة لجماهير مصر قبل مباراة إيران بالمونديال
المنظمة البحرية الدولية تبدأ إجلاء 11 ألف بحار من مضيق هرمز
ماكرون يؤكد ضرورة إقرار وقف إطلاق نار قوّي يضمن انسحاب إسرائيل من لبنان
غلق كلي بـ مطالع ومنازل كوبري أكتوبر لهذه الأسباب
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة وارتفاع الرطوبة غدًا.. والعظمى تصل لـ41 درجة
حقيقة ارتفاع تكلفة الأثاث المنزلي | صناعة الأخشاب توضح
تصريح صادم | لاعب نيوزيلندا : هدف محمد صلاح ثمن دهس أعضائي التناسلية
الضرائب : محاسبة 2 مليون عقار من أصل 50 مليونًا مسجلة في مصر
تطورات صادمة في اتهام مسؤول بوزارة البيئة بالرشوة في التجمع .. كواليس مثيرة
ملوك الفراعنة في كل مكان.. سيلفي صلاح ونجوم المنتخب في سبوكين قبل مواجهة إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الزعل السبب.. جمال شعبان يكشف أسباب إصابة ميدو بجلطة بالمخ

جمال شعبان وميدو
جمال شعبان وميدو
اخبار توك شو

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الكابتن أحمد حسام ميدو تعرض لأزمة صحية، ويتلقى العلاج حاليًا بأحد المستشفيات في التجمع، وذلك بعد إصابته بجلطة بسيطة بالمخ، متمنيًا له الشفاء العاجل.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أن الزعل يكسر القلب، ويتسبب في ارتفاع ضغط الدم، ويؤدي إلى مشكلات بالقلب والمخ، كما يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني والجلطات، فضلًا عن تأثيره على القولون العصبي، وقد يكون عاملًا مؤثرًا في بعض المشكلات الصحية الخطيرة.

ميدو 

ولفت إلى أن الزعل ينتج عنه العديد من المشكلات الصحية، ولذلك يجب على الجميع أن يجعلوا الحزن ضيفًا عابرًا لا مقيمًا دائمًا، مؤكدًا أن الضغوط النفسية الشديدة قد تكون لها عواقب خطيرة على الصحة.

ميدو 

وأشار إلى أن الحزن الشديد قد يزيد من احتمالات الإصابة بالجلطات، موضحًا أن أحمد حسام ميدو تعرض لضغوط نفسية كبيرة بسبب الأزمة التي يمر بها نجله في إحدى القضايا، وأنه يتلقى العلاج حاليًا ويتابع حالته الصحية مع الأطباء.

وفي وقت سابق نشر أنه تعرض الإعلامي أحمد حسام "ميدو" للإصابة بجلطة خفيفة في المخ، بعد تعرضه لوعكة صحية نتيجة أحداث رفض استئناف نجله في القضايا التي نسبت له.

وذكرت مصادر أن التقارير الطبية الصادرة أشارت إلى الأزمة الصحية التي تعرض لها نجم الزمالك السابق جاءت نتيجة ارتفاع مفاجئ في ضغط الدم.

ولفتت المصادر إلى أن أن ميدو يخضع للعلاج بإحدى مستشفيات التجمع الخامس.

تحت الملاحظة

خضع ميدو لسلسلة من الفحوصات الطبية على مدار الساعات الماضية

وقرر الفريق الطبي استمراره تحت الملاحظة الدقيقة داخل الرعاية المركزة

أحمد حسام ميدو تعرض لوعكة صحية بعد تأييد الحكم بسجن نجله حسين لمدة 7 شهور.

أول رد من شقيق ميدو

أكد تامر وصفي، شقيق أحمد حسام ميدو، في تصريحات خاصة، أن ما تردد بشأن تعرض نجم الزمالك السابق لجلطة في المخ غير صحيح.

وأوضح وصفي أن ميدو تعرض لارتفاع شديد في ضغط الدم، بالإضافة إلى أزمة تنفسية استدعت وضعه تحت الملاحظة الطبية لفترة قصيرة، مشيرًا إلى أن حالته تحسنت بشكل ملحوظ.

وأضاف أن ميدو غادر المستشفى ظهر اليوم بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مختتمًا حديثه بقوله: "الحمد لله، حالته مستقرة وبخير".

تأييد حبس نجل ميدو

كانت محكمة جنح الطفل المستأنف، بقبول الاستئناف المقدم من ابن أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق شكلا، ورفضه في الموضوع وتأييد الحكم السابق.

وتقدم طاقم دفاع نجل ميدو باستئناف على الحكم الصادر فى حقه بالحبس 7 أشهر، بتهمة حيازة وتعاطى مواد مخدرة ومقاومة السلطات وقيادة بدون رخصة وإتلاف.

فيما حضر نجل لاعب نادى الزمالك السابق أحمد حسام ميدو، وتم إيداعه فى حجز المحكمة لحين صدور القرار، والذى من المحتمل أن يصدر حكما فيها أمس الإثنين.

ميدو جمال شعبان الدكتور جمال شعبان الكابتن أحمد حسام ميدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

حزنا على نجله.. القصة الكاملة لإصابة ميدو بجلطة في المخ

ترشيحاتنا

رد جميل الأم الأرملة

كيف نرد جميل الأم الأرملة ونوفيها حقها؟.. أمين الإفتاء يوصي بهذا الأمر

دار الإفتاء

كيف تتحول نية العمل في الخدمة العامة إلى عبادة؟.. أمين الإفتاء يجيب

الدكتور محمود الهواري

أمين مساعد البحوث الإسلامية يشارك في ندوة أثر الهجرة في بناء المجتمع

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

سر الصفارة الخضراء

سر الصفارة الخضراء التي ظهرت مع لاعب كندا المصاب.. ما حقيقتها؟

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: اعترافات أمام آلة الصراف الآلي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: سيكولوجية الشرير المحبوب في الدراما المصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

المزيد