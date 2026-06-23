بعد إصابته بجلطة في المخ.. تامر أمين يعلن: خروج ميدو من المستشفى ورعاية طبية دقيقة في المنزل

تمنى الإعلامي تامر امين، الشفاء العاجل لأحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، بعد إصابته بجلطة في المخ ونلقه للمستشفى .



وقال تامر امين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" ميدو أصاب بجلطة خفيفة في المخ ومنذ دقائق خرج احمد حسام ميدو من المستشفى بناء على رغبته وعاد للمنزل ولكن مع ملاحظة طبية دقيقة لمدة 48 ساعة ".



وتابع تامر امين :" إشراف طبي كامل على حالة احمد حسام ميدو "، مضيفا:" ميدو تعرض لظرف أسري صعب بسبب محاكمة ابنه وإصدار حكم ضد ابن أحمد حسام ميدو ".

واكمل تامر امين :" ميدو في حالة نفسية صعبة للغاية بعد تأييد حبس ابنه وهذا امر طبيعي على كل اب ".



ولفت تامر أمين :" بقول لميدو تشجع وانت راجل وقادر على العبور من هذه الوعكة الصحية بأمان وصحة ".