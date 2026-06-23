من قلقه على ابنه | منشور مثير لـ خالد الغندور عن إصابة ميدو بالجلطة

أكد الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أحمد حسام ميدو لم يتعرض لأي جلطة كما تم تداوله، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة.

أحمد حسام ميدو

وقال الغندور إن ميدو تعرض لارتفاع في ضغط الدم نتيجة الضغوط والحالة النفسية الصعبة التي يمر بها كأي إنسان طبيعي، خاصة مع شعوره بالقلق على نجله.

واختتم الغندور تصريحاته بالدعاء لميدو بالشفاء العاجل، وأن يحفظه الله من أي مكروه أو مرض بإذن الله.

وكان قد أكد تامر وصفي، شقيق أحمد حسام ميدو، في تصريحات خاصة، أن ما تردد بشأن تعرض نجم الزمالك السابق لجلطة في المخ غير صحيح.

وأوضح وصفي أن ميدو تعرض لارتفاع شديد في ضغط الدم، بالإضافة إلى أزمة تنفسية استدعت وضعه تحت الملاحظة الطبية لفترة قصيرة، مشيرًا إلى أن حالته تحسنت بشكل ملحوظ.

وأضاف أن ميدو غادر المستشفى ظهر اليوم بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مختتمًا حديثه بقوله: "الحمد لله، حالته مستقرة وبخير".