خالد الغندور يعلّق على تعيين مارتشينياك لإدارة مباراة مصر وإيران في المونديال

أشاد الإعلامي خالد الغندور بتعيين الحكم البولندي سيمون مارتشينياك لإدارة مباراة منتخب مصر أمام إيران في كأس العالم 2026، مؤكدًا أن اختيار حكم بحجم وخبرة مارتشينياك يعكس أهمية اللقاء.

سيمون مارتشينياك

وقال الغندور إن مارتشينياك يُعد واحدًا من أفضل حكام العالم في الوقت الحالي، بعدما أدار نهائي كأس العالم 2022 بين الأرجنتين وفرنسا، ونهائي دوري أبطال أوروبا 2023 بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان، مشيرًا إلى أن تاريخه الكبير يمنح المباراة ثقة تحكيمية كبيرة.

وأضاف أن الحكم البولندي سبق له الظهور في مباريات كبرى على مستوى العالم، كما أدار من قبل مباريات مهمة في البطولات الأوروبية والعالمية، مما يجعله من الأسماء التي لا تُثير الجدل كثيرًا في المباريات الحساسة.

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن وجود حكم بهذه الخبرة في مباراة مصر وإيران يُعد “رسالة واضحة” بأن المواجهة تحظى باهتمام كبير من الاتحاد الدولي لكرة القدم.