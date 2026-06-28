الشرطي الأمريكي إيريك هادسون: لا يوجد حب مثل حب المصريين

تحدث الشرطي الأمريكي إيريك هادسون، خلال لقاء في برنامج من ماسبيرو، المذاع عبر قناة الأولي للتلفزيون المصري، عن تجربته مع الجمهور المصري، مؤكدًا أن استقبال المصريين له كان مميزًا ومليئًا بالمحبة.

وقال هادسون: «يوم تواجدي مع الجمهور المصري كنت في إجازة من عملي، ولكن طلبوا مني النزول»، مشيرًا إلى أنه وجد ترحيبًا كبيرًا من الحاضرين، وأنه يحرص دائمًا على التعامل مع الجميع باحترام وتقدير.

وأضاف الشرطي الأمريكي: «لا يوجد حب مثل حب المصريين»، مؤكدًا إعجابه بطريقة تفاعل الشعب المصري وكرم الضيافة التي لمسها خلال وجوده بينهم.

وأشار هادسون إلى أن مصر كان لها تأثير كبير، قائلًا: «أعتقد أن مصر وضعت حجر الأساس في أمريكا ورسمت ملامح كأس العالم»، معربًا عن سعادته بالتواصل مع الجمهور المصري والتفاعل الكبير الذي وجده منهم.