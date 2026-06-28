معاينة مقر منفذ التأمين الصحي الشامل بالعديسات بحري استعدادًا لخدمة المواطنين بمدينة الطود بالأقصر

تفقد مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة الطود، يرافقه الدكتورة رحاب عبدالوهاب مدير عام فرع التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وبحضور النائب ناصر الضوي عضو مجلس الشيوخ، مقر منفذ التأمين الصحي الشامل المزمع افتتاحه بديوان الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، وذلك في إطار الاستعدادات لتشغيله واستقبال المواطنين لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاءت الجولة تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات الحكومية وتيسير حصول المواطنين عليها، خاصة مع قرب بدء أعمال تحديث ملفات الاشتراك بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وشارك في المعاينة عبدالحميد جلالين مدير إدارة المتابعة بمركز ومدينة الطود، وبصري النوبي رئيس الوحدة المحلية لقرية العديسات بحري، حيث تم الوقوف على مدى جاهزية المقر تمهيدًا لافتتاحه، بما يضمن تقديم خدمات تسجيل وتحديث بيانات المواطنين داخل القرية دون الحاجة إلى الانتقال لمقار أخرى.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود أن افتتاح المنفذ يمثل خطوة جديدة نحو تقريب الخدمات الحكومية من المواطنين، وتسهيل إجراءات الاشتراك وتحديث البيانات بمنظومة التأمين الصحي الشامل، بما يوفر الوقت والجهد ويرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.

وأضاف أن مركز ومدينة الطود يواصل التنسيق الكامل مع فرع التأمين الصحي الشامل بالأقصر لتوفير جميع التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل المنفذ في أقرب وقت، تنفيذًا لخطة الدولة في دعم منظومة الرعاية الصحية وتوفير خدماتها لجميع المواطنين.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رحاب عبدالوهاب أن تشغيل المنفذ الجديد سيسهم في تسهيل إجراءات تقديم وتحديث ملفات الاشتراك، وزيادة معدلات التسجيل بالمنظومة، مؤكدة استمرار التعاون مع الأجهزة التنفيذية لتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وسرعة، دعمًا لخطة التطبيق الكامل لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر.