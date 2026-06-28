نجاح إجراء 14 قسطرة مخية لعلاج جلطات بمستشفى طيبة التخصصي بالأقصر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح الفريق الطبي بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى طيبة التخصصي بمحافظة الأقصر في إجراء 14 عملية قسطرة مخية تداخلية لمرضى الجلطات المخية الحادة خلال شهر واحد، في إنجاز يعكس كفاءة الكوادر الطبية وجاهزية المستشفى لتقديم خدمات علاجية متقدمة وفق أحدث المعايير والبروتوكولات الطبية.

وأكدت الهيئة أن القسطرة المخية التداخلية تُعد من أهم التدخلات العلاجية للحالات المصابة بالجلطات المخية الحادة، إذ تعتمد على سرعة التشخيص والتدخل خلال الساعات الأولى من ظهور الأعراض، بما يسهم في إعادة تدفق الدم إلى المخ وتقليل حجم التلف في أنسجته، وهو ما يرفع فرص التعافي ويحد من المضاعفات المحتملة.

وأوضحت أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى طيبة التخصصي تعمل من خلال منظومة متكاملة تضمن سرعة استقبال الحالات الطارئة، وإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة فور وصول المريض، يليها التقييم السريع بواسطة فريق طبي متخصص لاتخاذ القرار العلاجي المناسب في التوقيت الأمثل وفقًا للحالة الصحية لكل مريض.

وأضافت الهيئة أن نجاح هذه التدخلات يعكس ما تتمتع به المستشفى من إمكانات وتجهيزات طبية متطورة، إلى جانب توافر فرق متخصصة في الأشعة التداخلية قادرة على تنفيذ التدخلات الدقيقة بكفاءة عالية، بما يسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

وشارك في إجراء القسطرات المخية التداخلية الدكتور محمود رفعت استشاري ورئيس قسم الأشعة التداخلية، والدكتور محمد محسن استشاري الأشعة التداخلية، والدكتور شريف محمد استشاري الأشعة التداخلية، بمشاركة فريق التمريض بقيادة محمد السيد مشرف القسم، وكل من محمد عبدالراضي، ومحمود عبدالمقصود، ومحمود محمد أخصائيي التمريض، إضافة إلى أخصائيي الأشعة يوسف عبدالحميد وحسام حسن.

وجرت جميع التدخلات الطبية تحت إشراف الدكتور بهاء أبوزيد مدير عام مستشفى طيبة التخصصي، والدكتور محمد عبدالعزيز المدير الطبي للمستشفى.