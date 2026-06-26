رئيس الطود يتابع إزالة التعديات ورفع مستوى النظافة والتجميل بقرى جنوب الأقصر

تابع مصطفى محمد جبريل رئيس مركز ومدينة الطود جنوب الاقصر أعمال الوحدات المحلية القروية التابعة للمدينة، ففي مجال مواجهة التعديات والبناء المخالف، نفذت الوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي برئاسة محمد حسن، رئيس القرية، فك شدة خشبية بالدور الثاني العلوي لأحد المواطنين قبل الشروع في أعمال البناء المخالف، وذلك في إطار المتابعة المستمرة والتصدي الفوري لأي مخالفات في مهدها.

كما قامت الوحدة المحلية لقرية المريس برئاسة عبد الرازق أحمد، رئيس القرية، بالتعاون مع الجمعية الزراعية بالمريس، بتنفيذ إزالة في المهد لعدد حالتين تعدٍ على أرض زراعية بحوض الجوهر البحري على مساحة قيراط ونصف، عبارة عن تحديد أسوار بالطوب الأحمر والمونة الطينية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وفي قطاع النظافة والتجميل، تابع رئيس المركز أعمال رفع مستوى النظافة العامة والتجميل والحدائق والجزر الوسطى بقرية العديسات بحري، حيث نفذت الوحدة المحلية برئاسة بصري النوبي، رئيس القرية، أعمال نظافة المسار وقص وتهذيب الأشجار بحديقة الوحدة المحلية، بالإضافة إلى رفع نحو 6 أطنان من القمامة والمخلفات من شوارع القرية، بما يسهم في تحسين البيئة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

كما واصلت قرية الطود غرب برئاسة إبراهيم عبد العال، وقرية منشية النوبة برئاسةمحمد عبد المعز، تنفيذ حملات قطع المرافق عن المباني المخالفة بنطاق القريتين، في إطار الإجراءات الرادعة للتعامل مع مخالفات البناء والتأكيد على عدم توصيل أي مرافق للعقارات المخالفة.

وأكد رئيس مركز ومدينة الطود، على استمرار الحملات الميدانية والمتابعة اليومية بكافة القرى، للتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، إلى جانب رفع كفاءة منظومة النظافة والتجميل، بما يحقق جودة الحياة للمواطنين ويحافظ على المظهر الحضاري للقرى والمدن.