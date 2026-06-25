نادي الإرادة والتحدي بالأقصر يحافظ على مكانه بالدوري الممتاز للطائرة جلوس

نجح فريق نادي الإرادة والتحدي بالأقصر للكرة الطائرة جلوس (رجال) في تحقيق المركز السابع ببطولة الدوري الممتاز للموسم الرياضي 2025/2026، محافظًا على تواجده بين أندية الدوري الممتاز للموسم السابع على التوالي منذ صعوده للمسابقة.

وجاء هذا الإنجاز عقب مشاركة الفريق في البطولة المجمعة الثالثة والأخيرة للدوري، والتي أقيمت بمحافظة بورسعيد خلال شهر يونيو الجارىة، حيث قدم لاعبو الفريق أداءً مشرفًا أمام منافسين أقوياء من مختلف المحافظات.

وتقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الدكتور حسام القاضي بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر ، والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر، إلى جانب الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق، مؤكدًا أن الدعم المتواصل كان له دور كبير في الحفاظ على مكانة النادي بين أندية الممتاز.

وأكد مجلس الإدارة أن استمرار النادي في الدوري الممتاز لمدة سبعة مواسم متتالية يعكس روح الإرادة والعزيمة التي يتمتع بها اللاعبون، ويؤكد قدرة أبناء الأقصر على تحقيق الإنجازات ومواصلة مسيرة التميز في الرياضات البارالمبية.

وأكد لاعبو الفريق حرصهم على تمثيل محافظة الأقصر بصورة مشرفة، ورفع اسم الصعيد عاليًا في المحافل الرياضية، مشددين على مواصلة العمل لتحقيق نتائج أفضل خلال المواسم المقبلة.