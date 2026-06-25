محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمتابعة ملفات التصالح وتقنين الأراضي والمتغيرات المكانية

عقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر اجتماعًا مع رؤساء المراكز والمدن، بحضور اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام المحافظة، لمتابعة معدلات الأداء بملفات التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، والمتغيرات المكانية.

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موقف تقنين الأراضي طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، وتقييم معدلات الإنجاز بملف التصالح وفقًا للقانون رقم 187 لسنة 2023، بالإضافة إلى متابعة الطلبات المحالة من القانون رقم 17 لسنة 2019، والوقوف على المعوقات التي تواجه إنهاء الإجراءات والعمل على تذليلها.

وأكد محافظ الأقصر أهمية تكثيف الجهود للانتهاء من ملفات التقنين والتصالح وفقًا للأطر القانونية المنظمة، مشددًا على ضرورة تسريع معدلات الأداء وتحقيق المستهدفات المطلوبة، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة والتيسير على المواطنين الجادين في تقنين أوضاعهم.

كما وجه محافظ الأقصر بضرورة المتابعة اليومية لملف المتغيرات المكانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع إعداد تقارير دورية بمعدلات الإنجاز ونسب التنفيذ بكل مركز ومدينة.

وشدد عمارة على أهمية التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية والجهات المعنية، والعمل بروح الفريق الواحد لإنجاز الملفات الحيوية التي تمس مصالح المواطنين وتدعم جهود الدولة في تحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على أملاك الدولة.