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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

30 طالبًا.. إعلان أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر

وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026
وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر يعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026
شمس يونس

أعلن الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الأقصر، عن أسماء الطلاب والطالبات الأوائل في امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2026، والبالغ عددهم 30 طالبًا وطالبة، وذلك بعد اعتماد النتيجة رسميًا.

وأوضح وكيل الوزارة أن قائمة الأوائل ضمت الطلاب التالية أسماؤهم:

أسمى هشام النوبي أحمد – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

مارلي هاني عويضة رزق الله – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

تسنيم عبد الصمد محمود – مدرسة العديسات الإعدادية.

بسملة أحمد محمد حسن – مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات.

سهيلة محمد أحمد السيد – مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية.

منة أحمد عبد المقصود محمد – مدرسة الشهيد محمد أحمد عبد السلام.

محمود أحمد محمود أبو المجد – مدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة.

يوسف محمد عبد الجليل – مدرسة الأقباط الكاثوليك بنجع الصياغ.

مي محمود عبد الحميد السعد – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

آية أحمد سيد أحمد – مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات.

جنى أحمد حافظ كامل – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

أريج سيد دياب أحمد – مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية.

جونير جرجس الشايب سامي – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

إيريني صامويل سعد الله – مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات.

ديمة أحمد فتحي علاء الدين – مدرسة الأقصر الإعدادية الجديدة بنات.

مادونا ثروت عياد بدير – مدرسة السلام للتعليم الأساسي عربي.

منى أشرف حسين زكي – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

سارة جرجس صمويل يني – مدرسة إسنا الإعدادية بنات.

أمنية رمضان محمد محمد – مدرسة صلاح الدين الإعدادية بنات.

رحمة عبد الله عبد العظيم – مدرسة السريب الإعدادية.

منة حسن محمد عبد العال – مدرسة الضبعية الإعدادية بنات.

جوسيا الفريد نبيل صادق – مدرسة الأقصر الإعدادية بنات.

منة الله علي فرشوط إبراهيم – مدرسة الضبعية الإعدادية بنات.

سما محمد فتحي محمد – مدرسة إسنا الإعدادية بنات.

يوسف قديس ميخائيل قديس – مدرسة أسنا الرسمية للغات.

آلاء منصور زكي محمود – مدرسة السريب الإعدادية.

يحيى محمود أحمد محمد – مدرسة الأقصر الإعدادية بنين.

رودينا عبد الله حسين – مدرسة أرمنت الإعدادية بنات.

مريم ياسر علي أحمد عثمان – مدرسة السلام الخاصة لغات.

أحمد تهامي دندراوي مهدي – مدرسة السريب الإعدادية.

ومن جانبه، أوضح جمال عبده حسن، رئيس لجنة النظام والمراقبة، أن ترتيب الطلاب الأوائل تم وفقًا لأحكام القرار الوزاري رقم 313 وتعديلاته، وذلك بناءً على المجموع الكلي للمواد الأساسية قبل جبر الكسر، ثم الأصغر سنًا، ثم الترتيب الهجائي.

وكان المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر قد وجه بتكريم أوائل الشهادة الإعدادية بالمحافظة، تقديرًا لتفوقهم العلمي وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز والنجاح.

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