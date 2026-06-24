محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.37%

اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، عقب إنتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح بلغت 78.37% ، وذلك بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأقصر .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، أن نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الثانى بلغت64%، حيث تقدم1181 طالب، نجح منهم 759 طالب بينما رسب 422 طالب ، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية نسبة 100% ، حيث تقدم ٢٨ طالب ونجحوا جميعا ، بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100% وعددهم 13 طالب نجحوا جميعا .

يذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 18295 طالب منتظم، وبلغ عدد الناجحين 14085 طالب، غاب منهم 323، وحضر 17972، ويتقدم للدور الثانى 4210 طالب وطالبة.

هذا وقد بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 30 طالب وطالبة، وقد وجه محافظ الاقصر بتكريمهم فى احتفالية تليق بتفوقهم الدراسى.