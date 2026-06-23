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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الأقصر.. توزيع أجهزة كهربائية لـ60 عروسا من الأولى بالرعاية

محافظ الأقصر يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 عروسًا من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية
محافظ الأقصر يشهد توزيع أجهزة كهربائية لـ60 عروسًا من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية
شمس يونس

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، احتفالية توزيع أجهزة كهربائية على عدد من الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالمركز الدولي للمؤتمرات بالقاعة الرئيسية، وذلك بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ومؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، في إطار جهود دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر المستحقة.

جاء ذلك بحضور محمد محمود جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر، وعمرو احمد المدير التنفيذى لمؤسسة مصطفى وعلى أمين، وخالد عدلى مدير المشروع، وقيادات مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، وعدد من المستفيدات وأسرهن.

ومن جانبه أوضح مسؤولو مديرية التضامن الاجتماعي أن المبادرة تأتي في إطار التنسيق المستمر مع مؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية لتقديم الدعم الاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا، حيث تم توفير مساعدات زواج عبارة عن أجهزة كهربائية لعدد 60 حالة من المستحقين على مستوى المحافظة.

وأشاروا إلى أن إجمالي قيمة المساعدات المقدمة بلغ مليوني جنيه مصري، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المستفيدة ومساندة الشباب والفتيات في تجهيز مستلزمات الزواج.

وأكد محافظ الأقصر على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم جهود الدولة لتحقيق الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مشيدًا بالتعاون المثمر بين المؤسسة ومديرية التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرات والأنشطة الخيرية التي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف محافظ الأقصر أن الدولة المصرية ، تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، موجهًا الشكر للسيدة صفية مصطفى أمين رئيس مجلس الأمناء وعضو الهيئة الوطنية للإعلام ، مؤكدًا على أن المحافظة تحرص على تعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتنفيذ المزيد من المبادرات التنموية والإنسانية التي تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتوفر الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويعزز قيم التكافل والتضامن داخل المجتمع.

وفي ختام الفعالية، أعرب المستفيدون عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل المحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة مصطفى وعلي أمين الخيرية، مؤكدين أن هذه المبادرات تعكس روح التكافل الاجتماعي وتساهم في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى معيشتها.

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