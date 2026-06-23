محافظ الأقصر يستقبل وفداً من أهالي الزينية لبحث مطالبهم والاستماع إليهم | صور

استقبل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وفداً من أهالي مدينة الزينية، يمثلون كافة قرى المدينة، لبحث عدد من المطالب الخدمية والتنموية العامة بالمدينة.

وفي مستهل اللقاء، ثمن وفد أهالي الزينية الجهود الدؤوبة التي يبذلها المحافظ منذ توليه المسؤولية للنهوض بكافة قطاعات المحافظة، مشيدين بجولاته الميدانية الدائمة في مختلف المراكز والقرى للوقوف على المشكلات على أرض الواقع، وحرصه على أن يظل بابه المفتوح للجميع مما يجسد الإستراتيجية الحقيقية لبناء الثقة بين المواطن والدولة وإعلاء المصلحة العامة.

واستعرض الأهالي خلال اللقاء عدد من الطلبات التي تخص قرى مركز الزينية، شملت قطاعات الصرف الصحي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والطرق وتدعيم الإنارة والرعاية الصحية.

وفي استجابة فورية لطلبات الأهالي وجه المهندس عبد المطلب عمارة مسؤولي الهيئة القومية لمياه الشرب وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بالنزول ميدانياً على أرض الواقع صباح غدٍ الأربعاء إلى المواقع التي عرضها الأهالي، لمعاينة الشوارع المستجدة وإجراء الدراسات الفنية الفورية لربطها بشبكة الصرف الصحي، بالإضافة إلى مراجعة موقف وفحص الوصلات المنزلية لضمان وصول الخدمة للمواطنين، كما وجه بإجراء الدراسات العاجلة لكافة المطالب التي تم عرضها مع الإدارات المختصة للبت فيها وتنفيذها.

حضر اللقاء كل من اللواء مهندس أحمد سعيد عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، و أحمد أبوعيش رئيس مركز ومدينة الزينية، والمهندس عبد الله بكري مدير التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندسة إلهام شيباني مدير عام مديريتي الإسكان والطرق والنقل، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة بالأقصر، والدكتور محمد حسني، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة.