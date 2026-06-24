ضبط تاجر استولى على زيت مدعم وصاحب مخبز تصرف في الدقيق بالأقصر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على المخابز البلدية والأسواق، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات الجهات الرقابية بالوزارة، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية وضبط المخالفات والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت 5 حملات تموينية مكبرة تم تنفيذها خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 46 مخالفة تموينية متنوعة، شملت مخالفات بالمخابز البلدية والسياحية والأنشطة التجارية المختلفة.

وجرى تحرير محضر ضد تاجر تمويني لتصرفه في 450 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمخالفة للقوانين المنظمة لتداول السلع التموينية، كما تم ضبط صاحب مخبز بلدي مدعم لتصرفه في 350 كيلوجرام دقيق بلدي مدعم من حصة المخبز المقررة.

وتضمنت نتائج الحملات تحرير محضرين لمخابز بلدية لبيع الخبز بأزيد من السعر الرسمي، و3 محاضر لمخابز سياحية وأفرنجية لبيع المنتجات بأسعار أعلى من المقررة، بالإضافة إلى 20 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم تحرير 5 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لعدم وجود سجل زيارات داخل المخبز، ومحضر لعدم النظافة، و3 محاضر لعدم وجود ميزان، ومحضر لعدم إعطاء بون الصرف، ومحضر لعدم وجود شهادة صحية، إلى جانب 4 محاضر لمخابز سياحية وأفرنجية تعمل دون ترخيص.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية اليومية على المخابز والأسواق والأنشطة التجارية المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توافر السلع والمنتجات بالمواصفات والأسعار المقررة.