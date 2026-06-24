اعرف نتيجتك الآن.. محافظ الأقصر يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78.37%

ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر بعد اعتمادها من المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الاقصر.

وكان قد اعتمد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، مساء اليوم الأربعاء، نتيجة الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بمحافظة الأقصر، عقب انتهاء عمليات التصحيح وتقدير الدرجات للطلاب، بنسبة نجاح بلغت 78.37% ، وذلك بحضور الدكتور صفوت جارح وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بالأقصر .

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر ، أن نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى المهنى للفصل الدراسى الثانى بلغت64% ، حيث تقدم1181 طالبا ، نجح منهم 759 طالبا بينما رسب 422 طالبا ، وبلغت نسبة النجاح للتلمذة الصناعية نسبة 100% ، حيث تقدم ٢٨ طالبا ونجحوا جميعا ، بينما بلغت نسبة النجاح لشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصم وضعاف السمع 100% وعددهم 13 طالب نجحوا جميعا .

يذكر أنه بلغ عدد الطلاب الحضور لأمتحانات الفصل الدراسى الثانى لشهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى 18295 طالبا منتظما ، وبلغ عدد الناجحين 14085 طالبا ، غاب منهم 323 ، وحضر 17972 ، ويتقدم للدور الثانى 4210 طلاب وطالبة.

هذا وقد بلغ عدد الطلاب الحاصلين على الدرجات النهائية 30 طالبا وطالبة ، وقد وجه محافظ الاقصر بتكريمهم فى احتفالية تليق بتفوقهم الدراسى.