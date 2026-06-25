ضبط 4000 قطعة حلوى مجهولة المصدر بالأقصر قبل طرحها بالأسواق وتحرير 30 مخالفة تموينية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر من ضبط 4000 قطعة حلوى «لوليتا» مجهولة المصدر وبدون فواتير أو مستندات تثبت مصدرها، وذلك خلال حملات رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والمخابز بمختلف مراكز المحافظة، في إطار جهود حماية المستهلك والتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة.

جاءت الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتعليمات الأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز وضبط المخالفات التموينية والتأكد من جودة وصلاحية السلع المعروضة للمواطنين.

وأسفرت الحملات، التي نفذتها مديرية التموين بالأقصر، عن ضبط 4000 قطعة من مشروب «لوليتا» بنكهات مختلفة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات أو فواتير تثبت مصدرها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 4 محاضر بيع خبز بأزيد من السعر الرسمي، و18 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و3 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وشملت المخالفات أيضًا تحرير محضر لعدم نظافة أحد المخابز، ومحضر آخر لعدم وجود سجل زيارات داخل المخبز، بالإضافة إلى تقرير بشأن عدم إعطاء بون صرف للمواطنين.

وأكدت مديرية التموين استمرار الحملات الرقابية اليومية على الأسواق والمخابز لضبط المخالفين والتصدي لأي ممارسات تضر بالمواطنين أو تمس جودة وسلامة السلع الغذائية المتداولة.