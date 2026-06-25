تموين الأقصر يضبط طنا ونصف من المنظفات منتهية الصلاحية ويحرر 17 مخالفة

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على الأسواق والمخابز البلدية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بهدف إحكام الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان وصول سلع آمنة للمواطنين.

وأكد عبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن المديرية نفذت 5 حملات تموينية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، استهدفت متابعة التزام المنشآت التجارية بالقوانين والقرارات المنظمة للتداول والبيع، والتصدي لكافة صور المخالفات التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط طن ونصف طن من المنظفات منتهية الصلاحية قبل طرحها وتداولها بالأسواق، حيث تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي مجال الرقابة على المخابز البلدية المدعمة، تم تحرير محضر جنح لبيع الخبز بأزيد من السعر المقرر، كما تم ضبط مخالفة تصرف في 3 أجولة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب تحرير 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومحضرين لإنتاج خبز ناقص الوزن.

كما واصلت الحملات متابعة التزام المحال التجارية بإعلان الأسعار للمستهلكين، حيث تم تحرير 10 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال المخالفة.

وشدد وكيل وزارة التموين بالأقصر على استمرار الحملات الرقابية بشكل يومي، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، حفاظًا على حقوق المواطنين وضمان توافر سلع مطابقة للمواصفات وبأسعار معلنة.