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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق يلتهم 10 أحواش ماشية بإسنا وخسائر تقترب من 3 ملايين جنيه بالأقصر

حريق يلتهم 10 أحواش ماشية بإسنا وخسائر تقترب من 3 ملايين جنيه بالأقصر
حريق يلتهم 10 أحواش ماشية بإسنا وخسائر تقترب من 3 ملايين جنيه بالأقصر
شمس يونس

شهدت جزيرة راجح التابعة لقرية كومير بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، اندلاع حريق ضخم داخل عدد من أحواش تربية الماشية، ما أسفر عن نفوق أعداد كبيرة من رؤوس الماشية وتدمير معدات زراعية ومحتويات أخرى، وسط تقديرات أولية للخسائر بنحو 3 ملايين جنيه.

وكانت غرفة العمليات قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في عدة أحواش بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث جرى التعامل مع الحريق ومحاصرة ألسنة اللهب لمنع امتدادها إلى المنازل والأراضي المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق طال 10 أحواش مملوكة لعدد من الأهالي، وتسبب في نفوق عشرات الأبقار والجاموس والعجول بمختلف أعمارها، إلى جانب احتراق ماكينات ري ومعدات زراعية وكميات من التبن والأعلاف ومخلفات النخيل والأخشاب المستخدمة داخل الأحواش.

كما خلف الحريق أضرارًا مادية جسيمة لدى أصحاب الأحواش، بعد احتراق محتوياتها بالكامل، الأمر الذي أدى إلى خسائر كبيرة للمزارعين ومربي الماشية بالمنطقة.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل وصولها إلى مواقع أخرى، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، مع بدء الجهات المختصة أعمالها للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وحصر الخسائر بشكل دقيق.

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