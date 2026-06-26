استقرار إمدادات الوقود والبوتاجاز بمحطات التموين ومستودعات الأقصر

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملاتها الرقابية المكثفة على محطات خدمة وتموين السيارات ومستودعات البوتاجاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وبمتابعة الدكتور مساعد الوزير لشؤون الرقابة، و رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرقابة، وعبد الرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر.

وتهدف الحملات إلى إحكام الرقابة على الأنشطة التموينية والتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة للعمل، ورصد أي مخالفات قد تؤثر على توافر السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت أعمال المرور الميداني عن استقرار الحالة التموينية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع توافر المواد البترولية بالكميات الاستراتيجية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين، دون رصد أي اختناقات أو تكدسات، بما يضمن انتظام عمليات التوزيع خلال موسم الصيف.