قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار الصباح كاملة.. ابدأ يومك بها واغتنم بركتها
استقرار أسعار الذهب .. عيار 21 يسجل 5800 جنيه اليوم السبت 27 يونيو
تعرف على تصنيف منتخب مصر عقب التعادل أمام إيران
المجني عليه توسل إليه.. شهادة محاسب في اتهام عاطل بإنهاء حياة عمه
حسام حسن: محمد صلاح طلب التغيير بسبب الإصابة.. ولدي ثقة في لاعبي المنتخب
رضا عبد العال: مبروك صعود الفراعنة ومحمد هاني من أفضل لاعبي المنتخب
الأمين العام لحزب الله: على إسرائيل أن ترحل ذليلة خاسرة دون قيد أو شرط
خصم 50%.. المواعيد الجديدة لتشغيل مونوريل شرق النيل
الفيفا يهنىء منتخب مصر بالتأهل لدور ال 32 من كاس العالم
الإصابات والإنذارات تضرب منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا.. تفاصيل
لحظة دخول طالبات الثانوية الأزهرية لأداء امتحان اللغة الانجليزية بالقسم العلمي .. بث مباشر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تجديد الاعتماد الكلي لمستشفى حورس التخصصي بالأقصر وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها دوليًا

تجديد الاعتماد الكلي لمستشفى حورس التخصصي بالأقصر وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها دوليًا
تجديد الاعتماد الكلي لمستشفى حورس التخصصي بالأقصر وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها دوليًا
شمس يونس

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تجديد الاعتماد الكلي لمستشفى حورس التخصصي بمحافظة الأقصر، بعد استيفائه معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، بما يؤكد التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى وتطوير الخدمات الطبية بشكل مستمر.

ويعد مستشفى حورس التخصصي إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، حيث يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة في مختلف التخصصات، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة، من خلال فرق طبية وتمريضية وفنية مؤهلة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للمنتفعين.

وأكدت الهيئة أن المستشفى نجح منذ انضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم نحو 2.5 مليون خدمة طبية، تنوعت بين خدمات العيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية والعناية المركزة والغسيل الكلوي، إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل، فضلًا عن إجراء آلاف العمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة والصغرى والجراحات الدقيقة في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إن تجديد الاعتماد الكلي يعكس نجاح فرق العمل بالمستشفى في ترسيخ ثقافة الجودة والالتزام المستمر بمعايير الاعتماد وسلامة المرضى، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير مستوى الخدمات الصحية وضمان استدامة التحسين داخل جميع المنشآت التابعة لها بالمحافظة.

وأضاف أن استمرار حصول مستشفى حورس التخصصي على الاعتماد يؤكد جاهزيته لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز ثقة المنتفعين ويرفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن عدد المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة الأقصر والحاصلة على درجات الاعتماد المختلفة وفقًا لمعايير GAHAR بلغ 60 منشأة صحية، وهو ما يمثل 99% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظة، في مؤشر يعكس نجاح جهود تطوير المنظومة الصحية وترسيخ ثقافة الجودة داخل منشآت التأمين الصحي الشامل.

الاقصر اخبار الاقصر الرعاية الصحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الضحية

قبل صلاة الجمعة..مقتـل سيدة وإصابة والديها على يد طليقها بالإسكندرية

منتخب مصر

مشاهدة مباراة مصر وإيران بث مباشر في كأس العالم.. القنوات المفتوحة وطرق المتابعة

ترشيحاتنا

متهم

الحقوه.. ننشر أقوال الشهود في اتهام عاطل بقتل عمه لخلافات بينهما بالمعصرة

مجلس الدولة

نظر دعوى عدم استخدام الحيوانات في التجارب العملية.. بعد قليل

المتهم

قديم من 2019.. ضبط شخص نشر فيديوهات ساخرة من تمثال تاريخي لتحقيق أرباح بالإسكندرية

بالصور

أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن
أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

فيديو

السحر الأسود والمونديال

السحر الأسود والمونديال.. من هاري كين إلى رونالدو حكاية مرعـبة بكأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد