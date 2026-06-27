تجديد الاعتماد الكلي لمستشفى حورس التخصصي بالأقصر وفقًا لمعايير GAHAR المعترف بها دوليًا

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تجديد الاعتماد الكلي لمستشفى حورس التخصصي بمحافظة الأقصر، بعد استيفائه معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) المعترف بها دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية (ISQua)، بما يؤكد التزام المستشفى بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى وتطوير الخدمات الطبية بشكل مستمر.

ويعد مستشفى حورس التخصصي إحدى الركائز الأساسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، حيث يقدم خدمات طبية وعلاجية متكاملة في مختلف التخصصات، وفق أحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة، من خلال فرق طبية وتمريضية وفنية مؤهلة، بما يضمن تقديم رعاية صحية آمنة وعالية الجودة للمنتفعين.

وأكدت الهيئة أن المستشفى نجح منذ انضمامه لمنظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم نحو 2.5 مليون خدمة طبية، تنوعت بين خدمات العيادات الخارجية والطوارئ والأقسام الداخلية والعناية المركزة والغسيل الكلوي، إلى جانب خدمات الأشعة والمعامل، فضلًا عن إجراء آلاف العمليات الجراحية الكبرى والمتوسطة والصغرى والجراحات الدقيقة في مختلف التخصصات.

وقال الدكتور أحمد صبري الملاح، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، إن تجديد الاعتماد الكلي يعكس نجاح فرق العمل بالمستشفى في ترسيخ ثقافة الجودة والالتزام المستمر بمعايير الاعتماد وسلامة المرضى، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يأتي ضمن خطة الهيئة لتطوير مستوى الخدمات الصحية وضمان استدامة التحسين داخل جميع المنشآت التابعة لها بالمحافظة.

وأضاف أن استمرار حصول مستشفى حورس التخصصي على الاعتماد يؤكد جاهزيته لتقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز ثقة المنتفعين ويرفع كفاءة الرعاية الصحية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلى أن عدد المنشآت الصحية التابعة لها بمحافظة الأقصر والحاصلة على درجات الاعتماد المختلفة وفقًا لمعايير GAHAR بلغ 60 منشأة صحية، وهو ما يمثل 99% من إجمالي منشآت الهيئة بالمحافظة، في مؤشر يعكس نجاح جهود تطوير المنظومة الصحية وترسيخ ثقافة الجودة داخل منشآت التأمين الصحي الشامل.