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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر: ضبط صاحب مخبز استولى على ربع طن دقيق بلدي مدعم.. ويحرر 8 محاضر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شمس يونس

شنت مديرية التموين بالأقصر حملة تموينية موسعة لمتابعة مدى الالتزام بالقرارات والقوانين التموينية، وضبط المخالفات، والتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين.

أسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر تموينية، جاءت على النحو التالي: تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، شملت محل عصائر، ومحل ملابس جاهزة، ومطعم فول وفلافل، ومحل عطور.

كما تم ضبط مخبز بلدي قام بالتصرف في ربع طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص لحصة المخبز، وتحرير محضرين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتحرير محضر واحد لإنتاج خبز ناقص الوزن.

وأكد المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق لضبط المخالفات التموينية وحماية حقوق المواطنين، مشدداً في الوقت ذاته على متابعة مراكز خدمة المواطنين والعمل على تطوير مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة، بما يسهم في تيسير الإجراءات وتقديم خدمة أفضل للمواطنين المستحقين للدعم، من خلال واجهة حضارية تليق بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

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