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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تصريحات مثيرة لمدرب أستراليا قبل مواجهة منتخب مصر

حسام حسن وفوكس
حسام حسن وفوكس
محمد بدران

أشاد هايدن فوكس، مساعد المدير الفني لمنتخب أستراليا، بقوة منتخب مصر قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع المنتخبين في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن الفراعنة يمتلكون مجموعة مميزة من اللاعبين ويقدمون كرة جماعية تجعل مواجهتهم في غاية الصعوبة.

وقال فوكس، في تصريحات تلفزيونية، إن منتخب مصر أثبت قوته منذ التصفيات الإفريقية، مضيفًا: "إذا نظرت لمشوار تأهلهم عبر تصفيات أفريقيا فستجد أنهم لم يخسروا أي مباراة، كما لعبوا مباريات تحضيرية قوية أمام البرازيل وإسبانيا وقدموا مستوى رائعًا، لذلك فهم فريق قوي".

وأضاف: "الكثير من لاعبيهم يلعبون في الدوري المحلي، والدوري عندهم قوي، ويعرفون بعضهم جيدًا ويلعبون كفريق واحد، وهذا يجعل مواجهتهم صعبة جدًا".

وأكد مساعد مدرب أستراليا ثقته في قدرة منتخب بلاده على تقديم مباراة كبيرة، قائلًا: "لكننا نؤمن بقدراتنا ونثق في مجموعتنا، بغض النظر عن التشكيل ومن سيلعب، نعلم أن الجميع جاهزون، إنهم يتمتعون بموهبة فنية فطرية حقيقية ويلعبون بأسلوب يتسم بالشجاعة والجرأة".

وشدد فوكس على أن مواجهة مصر لن تعتمد على مراقبة لاعب بعينه، موضحًا: "لا يجب أن نضع كل التركيز على لاعب واحد، لكن علينا الاعتراف بوجود لاعبين موهوبين، ومحاولة إجبارهم على اللعب في مناطق لا يحصلون فيها على الكرة كثيرًا".

وتأتي هذه التصريحات قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع منتخب مصر ونظيره الأسترالي في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، حيث تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية والعربية إلى اللقاء الذي يسعى خلاله الفراعنة لمواصلة مشوارهم في البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع أستراليا يوم الجمعة 3 يوليو، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب إيه تي آند تي بولاية تكساس الأمريكية، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، في مواجهة يتطلع خلالها المنتخب الوطني لحجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

منتخب مصر كاس العالم منتخب أستراليا دور 32

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