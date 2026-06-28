قلبها وقف.. تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية

قدمت مذيعة صدى البلد الإخبارى إيمان عبد اللطيف تفاصيل وفاة طالبة بلجنة امتحان بالشرقية حيث لقيت طالبة بالثانوية العامة مصرعها، اليوم، بعد تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية داخل لجنة امتحانية بمدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية.

https://www.youtube.com/shorts/MUPQBLr59Vg

وتلقت غرفة عمليات مرفق الإسعاف بلاغًا بوجود حالة طارئة داخل اللجنة، وعلى الفور انتقلت سيارة إسعاف إلى المدرسة، حيث جرى نقل الطالبة، وتدعى جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، إلى مستشفى فاقوس المركزي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بتدهور حالتها الصحية.

وأكد مصدر مسؤول أن امتحانات الثانوية العامة استمرت بصورة طبيعية داخل جميع اللجان، دون رصد أي معوقات أو شكاوى، بالتزامن مع اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة.

ومن جانبه، نعى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر 18 عامًا، والتي توفيت أثناء أداء امتحان اللغة العربية، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب داخل لجنة مدرسة الشهيد إبراهيم صفا بمدينة فاقوس.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الطالبة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

https://www.youtube.com/shorts/MUPQBLr59Vg