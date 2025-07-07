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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كورتني كوكس تسترجع لحظة قبل تصوير حلقات فريندز أمام الجمهور

Friends
Friends
شروق سلامة

رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل Friends، لا تزال الممثلة كورتني كوكس، التي جسدت دور “مونيكا جيلر”، تحتفظ بذكريات حية من كواليس تصوير المسلسل الذي أصبح من أكثر الأعمال الكوميدية شهرة في العالم.


 

وخلال مشاركتها في مؤتمر Inc. 5000 لعام 2025، وهو حدث يحتفي بأسرع الشركات نموًا في الولايات المتحدة، تحدثت كوكس عن الطقوس الخاصة التي كانت تجمعها مع زملائها في طاقم العمل قبل بدء تصوير الحلقات أمام الجمهور الحي.

وقالت كوكس، البالغة من العمر 61 عامًا، إنهم كانوا “يتجمعون في دائرة، ويمنحون بعضهم التمنيات بالتوفيق، ويشاركون الأحضان والتصفيق” قبل أن تبدأ الكاميرات في الدوران.


كوكس أوضحت أن هذه اللحظة البسيطة كانت بمثابة طقوس تمنحهم القوة والتركيز وتزيد من تماسكهم، مشيرة إلى أنها في العادة لا تقوم بأي طقوس لتحفيز نفسها قبل الظهور أمام الجمهور، لكن في Friends كان الأمر مختلفًا، لأنهم كانوا يشعرون بأنهم “أسرة واحدة” تتقاسم الفرح والنجاح معًا.


 

وأضافت أن الجمهور كان يتفاعل بشدة مع النكات والمواقف، لدرجة أن ضحكاتهم كانت تستمر طويلًا، وكان المخرجون أحيانًا يضطرون لقطع الضحك في مرحلة ما من التحرير حتى يستكمل الممثلون مشاهدهم.


 

Friends، الذي شاركها بطولته جينيفر أنيستون (رايتشل)، ليزا كودرو (فيبي)، مات لوبلان (جوي)، ديفيد شويمر (روس)، والراحل ماثيو بيري (تشاندلر)، تم تصويره أمام جمهور حي، وهو ما منح التجربة طابعًا فريدًا حسب وصف كوكس. وأكدت أن العمل أمام جمهور مباشر مختلف تمامًا عن العمل في المسلسلات أو الأفلام المصورة مسبقًا بدون جمهور.


وفي عام 2021، اجتمع طاقم العمل مرة أخرى في حلقة Friends: The Reunion الخاصة التي عرضت على HBO Max، والتي وصفت بأنها “لحظة مؤثرة” وأعادت للجمهور ذكريات لا تُنسى. كوكس قالت سابقًا إن علاقة الصداقة التي تربطها بزميلتها جينيفر أنيستون قوية جدًا، لدرجة أنها اختارتها لتكون “الأم الروحية” لابنتها كوكو، مشددة على أنه “لا توجد من هي أفضل منها لهذه المهمة”.


 

Friends كورتني كوكس جينيفر أنيستون

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