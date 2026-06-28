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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يغير موقفه من عمر مرموش ويتمسك باستمراره مع الفريق

مرموش
مرموش
إسلام مقلد

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تغير موقف نادي مانشستر سيتي بشأن مستقبل النجم المصري عمر مرموش، بعدما ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، سواء بالبيع أو على سبيل الإعارة.

السيتي لا يبحث عن بديل للمهاجم المصري

وبحسب موقع "مانشستر إيفننج نيوز"، فإن مانشستر سيتي لا يعمل في الوقت الحالي على إيجاد بديل لعمر مرموش، وهو ما يشير إلى استمرار ثقة النادي في قدرات اللاعب واعتباره جزءًا من خطط الفريق خلال المرحلة المقبلة.

كانت تقارير سابقة قد أشارت إلى وجود اهتمام من عدة أندية بضم مرموش، من بينها يوفنتوس وتوتنهام هوتسبير وأستون فيلا، بالإضافة إلى ارتباط اسمه بالانتقال إلى برشلونة.

أندية الدوري الإنجليزي تتابع مرموش

وجذب اللاعب المصري اهتمام عدد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، رغم مرور 18 شهرًا فقط على انتقاله إلى مانشستر سيتي قادمًا من آينتراخت فرانكفورت مقابل 59 مليون جنيه إسترليني.

ويشارك مرموش حاليًا مع منتخب مصر في كأس العالم 2026، في وقت يسعى خلاله لإثبات مكانته مع الفريق السماوي.

خطة السيتي تركز على تدعيم مراكز أخرى

وأوضحت التقارير أن أولوية مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الحالية تتمثل في تعزيز مراكز أخرى داخل تشكيلة المدير الفني الجديد إنزو ماريسكا، بدلًا من التعاقد مع مهاجم جديد، وهو ما يقلل احتمالات رحيل مرموش.

وكان اللاعب قد لعب دورًا مهمًا خلال النصف الثاني من موسم 2024-2025 عقب انضمامه في يناير، حيث ساعد الفريق على حجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ورغم معاناته من قلة المشاركة المنتظمة خلال موسم 2025-2026، فإن مرموش نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 3 تمريرات حاسمة خلال 36 مباراة خاضها مع الفريق في جميع البطولات.

صفقة جديدة قياسية للسيتي

وفي إطار تدعيم صفوفه، أبرم مانشستر سيتي صفقة صيفية ضخمة بضم إليوت أندرسون من نوتنجهام فورست مقابل 116 مليون جنيه إسترليني، ضمن خطة إعادة بناء الفريق للمنافسة على البطولات في الموسم المقبل.

نادي مانشستر سيتي مانشستر سيتي عمر مرموش مرموش

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