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مانشستر سيتي يحسم موقفه من مستقبل عمر مرموش
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مانشستر سيتي يحسم موقفه من مستقبل عمر مرموش

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

حسم نادي مانشستر سيتي موقفه النهائي بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، بعد ما تزايدت الأنباء خلال الفترة الماضية حول إمكانية رحيله عن الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك عقب ارتباط اسمه بعدة أندية منذ انتقاله إلى النادي في شهر يناير الماضي.

ثقة الإدارة في اللاعب المصري

ورغم التكهنات التي أشارت إلى إمكانية مغادرة مرموش بسبب عدم مشاركته بصورة منتظمة خلال الموسم الماضي، فإن إدارة مانشستر سيتي لا تعتزم التخلي عن خدماته في الوقت الحالي، وتؤمن بقدراته الفنية، مع منحه فرصة جديدة لإثبات نفسه خلال الموسم المقبل.

تغييرات فنية لا تؤثر على القرار

ورغم التغييرات المنتظرة على الجهاز الفني، فإن موقف النادي من اللاعب المصري لم يتغير، حيث لا تزال الإدارة ترى أنه يمثل إضافة مهمة للفريق، ولا توجد نية للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الحالية.

رفض البحث عن بديل للمهاجم المصري

وأكدت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر سيتي أوقفت خططها الخاصة بالتعاقد مع مهاجم جديد ليكون بديلاً لعمر مرموش، وهو ما يعكس تمسك النادي باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، وعدم التفكير في تعويضه خلال الصيف الجاري.

تركيز على تدعيم مراكز أخرى

وفي المقابل، يوجّه المدير الرياضي للنادي جهوده نحو دعم مراكز أخرى تحتاج إلى تدعيم قبل انطلاق الموسم الجديد، حيث يضع أولوية لإبرام صفقات في خط الوسط ومركز الظهير الأيمن، إلى جانب استكمال التعاقدات التي يستهدفها النادي خلال فترة الانتقالات.

مستقبل مرموش مع الفريق

ورغم استمرار الحديث عن اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات عمر مرموش، فإن المؤشرات الحالية تؤكد استمراره مع مانشستر سيتي، في ظل ثقة الإدارة بإمكاناته، وعدم وجود تحركات رسمية للتعاقد مع مهاجم بديل، وهو ما يمنح اللاعب فرصة جديدة للمنافسة على مكان أساسي وإثبات قدراته خلال الموسم المقبل.

مرموش اخبار الرياضة مانشيستر سيتى كأس العالم

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