بالجلباب وبياكل ممبار وحمام وملوخية.. الشرطي الأمريكي إيرك هادسون يستمتع بالأكلات الشعبية

ظهر الشرطي الأمريكي إيرك هادسون في أجواء مصرية خالصة خلال استضافته ببرنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر شاشة القناة الأولى بالتليفزيون المصري، حيث ارتدى الجلباب المصري وتناول عددًا من أشهر الأكلات الشعبية التي تشتهر بها المائدة المصرية.

وخلال اللقاء، خاض هادسون تجربة مختلفة مع المطبخ المصري، حيث تناول الممبار والحمام المحشي والملوخية، معبرًا عن سعادته بهذه الأجواء التي تعكس جزءًا من الثقافة والعادات المصرية الأصيلة.

وتحدث الشرطي الأمريكي عن إعجابه بمصر وشعبها، مؤكدًا أن علاقته بالمصريين تجاوزت حدود المتابعة والتشجيع، لتصل إلى التعرف على تفاصيل الحياة اليومية والتراث المصري، بداية من الطعام وحتى العادات والتقاليد.

وجاء ظهور إيرك هادسون في البرنامج وسط اهتمام واسع من الجمهور، خاصة بعد ارتباط اسمه بمواقف أظهر خلالها حبه لمصر وتشجيعه للمنتخب المصري، ليصبح من الشخصيات الأجنبية التي حظيت بتفاعل كبير بين المصريين.