أبو الغيط يعزي السعودية شعبا وقيادة في ضحايا سقوط مروحية أرامكو

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لقيادة وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية، إثر حادثة سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة، والذي راح ضحيته جميع من كانوا على متنها.

تحطم مروحية أرامكو

ونقل جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، تأكيد أبو الغيط تضامنه مع المملكة العربية السعودية في هذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويسكنهم فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.