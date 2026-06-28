جامعة الأزهر تنعي ممرضة بالحسين الجامعي

نعت جامعة الأزهر، برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود رئيس الجامعة، الممرضة دينا أشرف زغلول، من طاقم التمريض بوحدة الحضانات بمستشفى الحسين الجامعي، والتي وافتها المنية أمس الموافق 27 يونيو 2026، بعد تعرضها لوعكة صحية مفاجئة عقب انتهاء عملها بالمستشفى، نحتسبها عند الله من الشهداء، فقد خرجت في سبيل أداء واجبها المهني والإنساني بكل إخلاص وتفانٍ.

وشارك في تقديم واجب العزاء الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع مستشفيات جامعة الأزهر، والدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية طب الأزهر بنين، والدكتور أحمد عبد الجليل، مدير عام مستشفى الحسين الجامعي، إلى جانب العاملين بالمستشفى.

ودعت جامعة الأزهر الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، مؤكدة: "إنا لله وإنا إليه راجعون".