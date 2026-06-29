عمرو أديب: أغلب طلاب الثانوية العامة ملتزمون.. والتعليم: نسبة الغش محدودة للغاية

وجه الإعلامي عمرو أديب، حديثه لشادي زلطة، المتحدث بأسم وزارة التربية والتعليم، قائلا “أن الغالبية العظمى من طلاب الثانوية العامة يؤدون الامتحانات بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن نحو 99.9% من الطلاب يدخلون اللجان بهدف حل الأسئلة والإجابة بجدية، بينما لا تتجاوز نسبة من يحاولون الغش نحو 0.1% فقط”.

ليرد متحدث التربية والتعليم، قائلا “نسبة محاولات الغش أقل من ذلك، قائلًا إنها لا تتجاوز نحو 0.01%، مؤكدًا أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي محاولات مخالفة داخل اللجان”.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه

وكشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم عن رصد إحدى محاولات التحايل، حيث تمكن طالب من تصوير الامتحان بعد دخوله اللجنة، إلا أن الجهات المختصة نجحت في تحديد اللجنة وبيانات الطالب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.