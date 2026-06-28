التعليم: لا تسريبات لامتحانات الثانوية العامة.. ورصد أي محاولة غش إلكتروني والتعامل معها فورًا

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الثانوية العامة يؤديها ما يقرب من مليون طالب وطالبة على مستوى الجمهورية، نافيًا ما يتردد بشأن وجود تسريبات للامتحانات داخل اللجان.

وقال شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن الوزارة تطبق منظومة رقابية متكاملة تشمل غرف عمليات مركزية وفرعية داخل الإدارات التعليمية، إلى جانب فرق متابعة منتشرة في جميع لجان الامتحانات على مستوى الجمهورية.

وتابع أن ما يتم تداوله في بعض الأحيان لا يعد تسريبًا للامتحانات، وإنما محاولات تحايل من بعض الطلاب بإدخال هواتف محمولة أو أجهزة إلكترونية إلى اللجان وتصوير ورقة الأسئلة بعد بدء الامتحان، مؤكدًا أن هذه الوقائع يتم رصدها والتعامل معها بشكل فوري.

وأشار إلى أن الوزارة تمتلك آليات للكشف عن أي تحركات أو مخالفات داخل اللجان، ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتسببين، لافتًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى حرمان الطالب من أداء امتحانات الثانوية العامة لمدة عامين.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه

وكشف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم عن رصد إحدى محاولات التحايل، حيث تمكن طالب من تصوير الامتحان بعد دخوله اللجنة، إلا أن الجهات المختصة نجحت في تحديد اللجنة وبيانات الطالب، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.