توقف عضلة القلب.. أهالي فاقوس بالشرقية يستعدون لتشييع جثمان طالبة الثانوية العامة

يستعد أهالي مركز ومدينة فاقوس بمحافظة الشرقية لتشييع جثمان الطالبة جني هاني إبراهيم عبد الرحمن التي توفيت إثر إصابتها بتوقف في عضلة القلب بإحدى لجان الامتحان حيث وصل الجثمان الي المسجد وسيتم أداءصلاة الجنازة عقب صلاة العشاء وتشييع الجثمان إلى مقابر الأسرة.

ومن المقرر تشييع جثمان الطالبة الراحلة عقب صلاة العشاء من المسجد الكبير بالزاوية الحمراء، بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية

من جانبه نعي المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الطالبة جنى هاني إبراهيم عبد الرحمن، البالغة من العمر (١٨) سنة التي وافتها المنية أثناء أداء امتحان مادة اللغة العربية بشهادة الثانوية العامة داخل لجنة مدرسة الشهيد ابراهيم صفا بمدينة فاقوس ، إثر تعرضها لتوقف مفاجئ في عضلة القلب.

وأعرب محافظ الشرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

كان مرفق الإسعاف قد تلقى بلاغًا بوجود حالة طارئة داخل لجنة مدرسة إبراهيم صفا الثانوية بمدينة فاقوس، وعلى الفور انتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم نقل الطالبة إلى مستشفى فاقوس المركزي لتلقي الرعاية الطبية والإسعافات اللازمة، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بحالتها الصحية.