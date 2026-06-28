عمرو أديب عن الثانوية العامة: تحولت إلى دراما سنوية.. والنجاح لا يأتي بالغش

أكد الإعلامي عمرو أديب، أن "مصر من الدول المميزة في الثانوية العامة ودائما ما تشهد دراما وأكشن ورجعنا تاني في التسريبات وأصبح فيلم "برشامة" يؤثر علينا".

وقال عمرو أديب، خلال تقديمه برنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أنه “أنا عمري ما فهمت فيه حد من اللي بيغش استحالة يجيب مجموع عالي ولكن اللي بيجتهد ويذاكر بشكل جاد هو اللي بيجيب مجموع”.

جهات سيادية

وتابع مقدم برنامج “الحكاية”، أنه “بيتم عمل بوابات الكترونية مراقبة فضائية وجهات سيادية كل ده عشان امتحان الثانوية العامة، وزمان اللي كان معاه برشامة كان بيعتبر عم المجال كله وبتبقى ورقة صغيرة وفيها كل المعلومات”.