الأرصاد: القبة الحرارية ترفع درجات الحرارة في أوروبا.. والرطوبة تزيد الإحساس بحرارة الطقس في مصر

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال تلك الأيام نشهد درجات حرارة مرتفعة، ولكن درجات الحرارة في مصر أقل من عدد من الدول الأوروبية، بسبب ظاهرة القبة الحرارية التي تؤثر على تلك الدول.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن نظام القبة الحرارية يكون عبارة عن ضغط مرتفع يساعد على تسخين الهواء، ويحجز الهواء ويحتفظ به مما يساعد على وجود أجواء ساخنة.

وتابعت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن متوسط درجات الحرارة الطبيعية خلال فصل الصيف 36 و 37 درجة مئوية، ولكن نسب الرطوبة مرتفعة مما يجعلنا نشعر بحرارة الجو.

رطوبة مرتفعة

وأشارت إلى أن السواحل المطلة على البحر المتوسط، ستسجل درجات حرارة أقل من القاهرة حيث ستسجل ما بين 28 و 29 درجة مئوية، ولكن مع وجود رطوبة مرتفعة.