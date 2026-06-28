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حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة

حالة الطقس غدًا الاثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
حالة الطقس غدًا الاثنين 29 يونيو 2026.. الأرصاد تحذر من الرطوبة
عبد الفتاح تركي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026، متوقعة استمرار الأجواء الصيفية شديدة الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة؛ وهو ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية، إلى جانب تكون الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من الصباح على عدد من الطرق، الأمر الذي يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

ويأتي هذا التوقع في ظل استمرار تأثير الأجواء الصيفية المعتادة، حيث تشهد أغلب المحافظات ارتفاعًا في درجات الحرارة نهارًا، مع استمرار الرطوبة المرتفعة التي تزيد الشعور بحرارة الطقس، بينما تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيًا خلال ساعات الليل.

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.الأرصاد : طقس القاهرة اليوم حار والعظمى 37 درجة
حالة الطقس

حالة الطقس غدًا الإثنين 29 يونيو 2026

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس خلال ساعات الصباح الباكر سيكون معتدلًا ورطبًا، قبل أن ترتفع درجات الحرارة تدريجيًا مع تقدم ساعات النهار، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب محافظات الجمهورية.

وأضافت الهيئة أن السواحل الشمالية تشهد طقسًا حارًا رطبًا خلال النهار، في حين يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الليل على أغلب الأنحاء، بما يتوافق مع طبيعة الأجواء الصيفية في هذا التوقيت من العام.

وأكدت الهيئة أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدًا، حيث يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجة واحدة وثلاث درجات مئوية، مقارنة بدرجات الحرارة المسجلة في الظل.

تحذير من الشبورة المائية على الطرق

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تكون الشبورة المائية خلال الفترة من الساعة الرابعة وحتى الثامنة صباحًا، على عدد من الطرق الممتدة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأرصاد: طقس حار رطب غداً وشبورة مائية صباحية على عدد من الطرق
حالة الطقس

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق السريعة والزراعية، خاصة الطرق القريبة من المسطحات المائية.

ودعت قائدي المركبات إلى الالتزام بالقيادة الهادئة، وترك مسافات أمان كافية، والالتزام بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة مستخدمي الطرق.

نشاط الرياح وفرص تكون السحب

تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، خاصة القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، ومحافظة البحر الأحمر، وجنوب الصعيد، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

ويسهم نشاط الرياح في تلطيف الأجواء نسبيًا خلال بعض الفترات، رغم استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

كما أوضحت الهيئة وجود فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والوجه البحري، والقاهرة الكبرى، ومدن القناة، وقد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق، دون تأثير في الأنشطة اليومية.

حالة الطقس غدا
حالة الطقس

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الإثنين 29 يونيو 2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة المتوقعة غدًا في عدد من المحافظات، حيث تسجل القاهرة درجة حرارة عظمى 36 درجة، وصغرى 25 درجة.

وفي الإسكندرية تبلغ درجة الحرارة العظمى 31 درجة، بينما تسجل الصغرى 23 درجة.

أما محافظة مطروح، فتسجل درجة حرارة عظمى 29 درجة، وصغرى 21 درجة.

وفي محافظة سوهاج، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 40 درجة، بينما تسجل الصغرى 25 درجة.

وتسجل محافظة قنا درجة حرارة عظمى 41 درجة، وصغرى 25 درجة.

أما محافظة أسوان، فتشهد أعلى درجات الحرارة، حيث تبلغ العظمى 42 درجة، بينما تسجل الصغرى 26 درجة.

حالة الطقس اليوم
حالة الطقس

نصائح الأرصاد للمواطنين

وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عددًا من الإرشادات للمواطنين للتعامل مع حالة الطقس المتوقعة، مؤكدة أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل لتقليل تأثير ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة.

كما شددت الهيئة على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة المائية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حفاظًا على سلامة المواطنين واستمرار الحركة المرورية بصورة آمنة.

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