موجة حارة ورطوبة مرتفعة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام

تشهد حالة الطقس خلال الاسبوع الجاري، ارتفاع درجات الحرارة وموجة حارة على كافة المناطق، حيث ترتفع نسبة الرطوبة مع أجواء شديدة الحرارة نهاراً، وقد كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس لمدة 6 أيام المقبلة وحتى نهاية هذا الأسبوع، ليستعد المواطنون لـ أسبوع حار مع اقتراب بدء شهر يوليو.

حالة الطقس لمدة 6 أيام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة من اليوم الأحد، وحتى يوم الخميس المقبل، الموافق 2 يوليو 2026، حيث تتراوح درجات الحرارة خلال هذه الفترة بين 35 إلى 36 درجة على القاهرة الكبرى، فيما تتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 30 إلى 32 درجة مئوية.

كما تتراوح درجات الحرارة على شمال الصعيد بين 38 إلى 39 درجة، وجنوب الصعيد بين 42 إلى 43 درجة.

طقس شديد الحرارة هذا الأسبوع

خلال الأيام المقبلة، يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدلاً رطباً ليلاً ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

ارتفاع نسبة الرطوبة

كما يشهد الأسبوع الجاري، ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين.

شبورة مائية من 4 صباحا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد الجوية، فهناك شبورة مائية في الصباح الباكر تتكون من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. كما توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء طوال هذه الفترة.

حالة الطقس غداً الأثنين

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 29 يونيو 2026، طقسا معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة غداً الإثنين 29 يونيو

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 (المحسوسة 37)

السواحل الشمالية: العظمى 31 (المحسوسة 33)

شمال الصعيد: العظمى 39 (المحسوسة 40)

جنوب الصعيد: العظمى 41 (المحسوسة 42)

درجات الحرارة الأيام القادمة

الثلاثاء 30 يونيو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 (المحسوسة 37)

السواحل الشمالية: العظمى 31 (المحسوسة 33)

شمال الصعيد: العظمى 39 (المحسوسة 40)

جنوب الصعيد: العظمى 42 (المحسوسة 43)

الأربعاء 1 يوليو:

القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 (المحسوسة 37)

السواحل الشمالية: العظمى 32 (المحسوسة 34)

شمال الصعيد: العظمى 38 (المحسوسة 39)

جنوب الصعيد: العظمى 42 (المحسوسة 43)

الخميس 2 يوليو: