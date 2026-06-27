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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأيام القادمة والرطوبة عالية

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة بدءاً من غدٍ الأحد 28 يونيو وحتى الخميس 2 يوليو 2026، حيث يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس معتدلاً رطباً ليلاً ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس الأيام القادمة

وحذرت هيئة الأرصاد في بيانها الصادر اليوم، من تكون شبورة مائية في الصباح الباكر (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق. كما توقعت الأرصاد نشاطاً للرياح على فترات متقطعة في أغلب الأنحاء طوال هذه الفترة.

 

ارتفاع نسب الرطوبة الأيام القادمة

وأشار البيان إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين درجة إلى درجتين.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة المتوقعة كالتالي:

الأحد 28 يونيو: 

  •  القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 (المحسوسة 36)
  • السواحل الشمالية: العظمى 30 (المحسوسة 32)
  • شمال الصعيد: العظمى 38 (المحسوسة 39)
  • جنوب الصعيد: العظمى 41 (المحسوسة 42)

الإثنين 29 يونيو:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 (المحسوسة 37)
  • السواحل الشمالية: العظمى 31 (المحسوسة 33)
  • شمال الصعيد: العظمى 39 (المحسوسة 40)
  • جنوب الصعيد: العظمى 41 (المحسوسة 42)

درجات الحرارة الأيام القادمة

الثلاثاء 30 يونيو:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 (المحسوسة 37)
  • السواحل الشمالية: العظمى 31 (المحسوسة 33)
  • شمال الصعيد: العظمى 39 (المحسوسة 40)
  • جنوب الصعيد: العظمى 42 (المحسوسة 43)

الأربعاء 1 يوليو:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 (المحسوسة 37)
  • السواحل الشمالية: العظمى 32 (المحسوسة 34)
  • شمال الصعيد: العظمى 38 (المحسوسة 39)
  • جنوب الصعيد: العظمى 42 (المحسوسة 43)

الخميس 2 يوليو:

  • القاهرة والوجه البحري: العظمى 36 (المحسوسة 38)
  • السواحل الشمالية: العظمى 31 (المحسوسة 33)
  • شمال الصعيد: العظمى 38 (المحسوسة 39)
  • جنوب الصعيد: العظمى 43 (المحسوسة 44)
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