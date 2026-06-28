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حالة الطقس اليوم | أجواء شديدة الحرارة.. والرطوبة ترفع المحسوسة إلى 42 درجة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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حالة الطقس اليوم | أجواء شديدة الحرارة.. والرطوبة ترفع المحسوسة إلى 42 درجة

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

عرض برنامج صباح البلد حالة الطقس،حيث تشهد البلاد اليوم الأحد أجواءً صيفية حارة إلى شديدة الحرارة، بالتزامن مع ارتفاع نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية في مختلف المحافظات، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

طقس حار على أغلب الأنحاء

أوضحت الهيئة أن الطقس يكون معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، في حين يكون الطقس ليلًا معتدلًا ورطبًا على أغلب الأنحاء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة في الظل بما يتراوح بين درجة ودرجتين مئويتين، لتصل الحرارة المحسوسة إلى 37 درجة بالقاهرة الكبرى، و42 درجة بجنوب الصعيد.

شبورة صباحية ورياح متقطعة

وتوقعت الأرصاد تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا وتتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق.

كما تنشط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر، مع فرص ضعيفة لتكوّن سحب منخفضة قد يصاحبها رذاذ خفيف وغير مؤثر على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة الكبرى: العظمى 35 والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والمحسوسة 33 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 والمحسوسة 34 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 والمحسوسة 39 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 41 والمحسوسة 42 درجة.

ونصحت الهيئة المواطنين بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، خاصة مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة خلال الفترة الحالية.

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