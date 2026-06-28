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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتلطيف حرارة الصيف.. الأرصاد تكشف عن نشاط للرياح يضرب 4 مناطق

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية حالية الطقس، اليوم الأحد، وتوقعوا طقسا حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى, شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل الحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من الشبورة المائية صباحاً

وبشأن الظواهر الجوية، توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر، فقد توقع الخبرء أن تكون الحالة في البحر المتوسط معتدله مع ارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2 متر وأن تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، فيما تكون الحالة في البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 31 21

المنصورة 33 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 31 23

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 37 23

السويس 37 24

العريش 32 22

رفح 32 21

رأس سدر 37 25

نخل 35 22

كاترين 32 15

الطور 34 26

طابا 35 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

الاسكندرية 31 23

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 29 21

السلوم 32 22

سيوة 37 23

رأس غارب 38 25

سفاجا 38 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 24

أبو رماد 34 24

مرسى حميرة 34 25

أبرق 33 25

جبل علبة 33 26

رأس حدربة 32 25

الفيوم 38 23

بني سويف 38 23

المنيا 38 23

أسيوط 39 24

سوهاج 39 25

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 26

الوادى الجديد 42 22

أبوسمبل 41 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 32

المدينة المنورة 44 31

الرياض 43 28

المنامة 40 32

أبوظبى 41 30

الدوحة 42 32

الكويت 46 32

دمشق 36 19

بيروت 28 25

عمان 32 20

القدس 30 20

غزة 30 23

بغداد 43 30

مسقط 32 30

صنعاء 30 15

الخرطوم 40 30

طرابلس 30 23

تونس 35 22

الجزائر 27 22

الرباط 28 17

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:


العظمى الصغرى

أنقرة 28 16

إسطنبول 30 20

إسلام آباد 40 29

نيودلهى 41 31

جاكرتا 34 24

بكين 32 21

كوالالمبور 33 24

طوكيو 25 20

أثينا 32 23

روما 38 21

باريس 32 18

مدريد 33 21

برلين 41 24

لندن 27 14

مونتريال 26 18

موسكو 22 14

نيويورك 27 20

واشنطن 28 19

نواكشوط 35 24

أديس أبابا 23 13

الشبورة المائية كثيفة أحيانا شديد الحرارة هيئة الأرصاد درجات الحرارة خليج السويس

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