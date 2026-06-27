الأرصاد حسمت الجدل.. هل تتعرض مصر لموجة حارة استثنائية خلال الصيف؟

حسمت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الجدل المثار خلال الساعات الأخيرة بشأن ما تردد عن تعرض مصر لموجة حارة استثنائية وطويلة الأمد مع بداية فصل الصيف.

وجاءت التوضيحات بعد تزايد تساؤلات المواطنين حول توقعات الطقس خلال الأيام المقبلة، خاصة مع الشعور المتزايد بارتفاع درجات الحرارة في مختلف المحافظات.

هل تتعرض مصر لموجة حارة؟

بحسب الأرصاد، فإن الأوضاع الجوية الحالية لا تندرج ضمن تصنيف الموجات الحارة الشديدة، وإنما تعكس ارتفاعًا طبيعيًا ومحدودًا في درجات الحرارة يتوافق مع طبيعة هذا الوقت من العام.

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن ما تشهده البلاد حاليًا يمثل زيادة طفيفة في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ولا يمكن اعتباره موجة حارة بالمعنى العلمي المتعارف عليه.

وأشارت إلى أن الارتفاع الحالي لا يتجاوز في المتوسط درجتين مئويتين فوق المعدلات الطبيعية لهذا التوقيت من شهر يونيو، حيث تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة تتراوح خلال ساعات النهار بين 37 و38 درجة مئوية تقريبًا، بينما ترتفع بشكل أكبر في محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى نحو 42 درجة مئوية، وهي معدلات معتادة نسبيًا خلال فصل الصيف.

لماذا نشعر بحرارة أعلى من المعلنة؟

رغم أن الأرقام المسجلة لا تعكس موجة استثنائية، فإن كثيرًا من المواطنين يشعرون بدرجات حرارة أعلى من المعلنة.

وأرجعت هيئة الأرصاد ذلك إلى ارتفاع نسب الرطوبة في الأجواء نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من البحر المتوسط، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس الفعلي بحرارة الطقس بنحو درجتين إلى ثلاث درجات مئوية إضافية مقارنة بالحرارة المسجلة في الظل.

وفيما يتعلق بحالة الطقس المتوقعة، أكدت الهيئة استمرار الأجواء الحارة والرطبة على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية خلال ساعات النهار، بينما تسود أجواء شديدة الحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

أما خلال ساعات الليل، فمن المتوقع أن تميل الأجواء إلى الاعتدال النسبي، ما يخفف من حدة الإحساس بالحرارة.

وأكدت الهيئة أن الارتفاع الحالي سيستمر خلال الأيام المقبلة بصورة محدودة وطبيعية، دون مؤشرات على التعرض لموجات حر شديدة أو استثنائية، مشددة على أهمية متابعة النشرات الجوية الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير المعتمدة.

درجات الحرارة غدا 27 يونيو

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 27 يونيو 2027 ، طقسا معتدل الحرارة رطبا في الصباح الباكر، حارا رطبا نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة رطبا ليلاً على أغلب الأنحاء مائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة العظمى في الظل (المتوقعة والمحسوسة):

- القاهرة الكبرى: العظمى 35، المحسوسة 36.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30، المحسوسة 32.

- شمال الصعيد: العظمى 38، المحسوسة 39.

- الوجه البحري: العظمى 35، المحسوسة 36.

- السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 30، المحسوسة 32.

- جنوب الصعيد: العظمى 41، المحسوسة 42.

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