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العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة، تحديدًا خلال الفترة من السبت 27 يونيو وحتى الأربعاء 01 يوليو 2026، محذرة من استمرار الارتفاع في نسب الرطوبة الذي يزيد من الإحساس بحرارة الطقس في الظل بقيم تتراوح ما بين درجة إلى درجتين مئويتين عن المعدلات المعلنة.

حالة الطقس الأيام القادمة

وأوضحت الإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة، أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، ويتحول إلى حار رطب نهاراً على مناطق شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى والوجه البحري، في حين يشتد وطء الحرارة ليصبح شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، ويميل للحرارة على مناطق جنوب الصعيد.

شبورة مائية ونشاط للرياح على فترات متقطعة

وعلى صعيد الظواهر الجوية، حذر بيان الأرصاد من تكون شبورة مائية صباحية (من الساعة 4 وحتى الساعة 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، مؤكداً أنها قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

كما توقعت الهيئة نشاطاً ملحوظاً للرياح أحياناً على أغلب أنحاء الجمهورية وفترات متقطعة، وذلك طوال الفترة الممتدة من السبت وحتى الأربعاء المقبل، مما يسهم جزئياً في تلطيف الأجواء المسائية المرتفعة بالرطوبة.

درجات الحرارة الأيام القادمة

وفيما يخص درجات الحرارة وتحولاتها اليومية، تشهد القاهرة الكبرى والوجه البحري استقراراً نسبياً؛ حيث تسجل الحرارة العظمى يومي السبت والأحد 35 درجة مئوية بينما تكون المحسوسة 36 درجة، وترتفع العظمى بمقدار درجة واحدة لتسجل 36 درجة مئوية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، في حين تصل درجات الحرارة المحسوسة الفعلية إلى 37 درجة مئوية نتيجة الرطوبة.

أما في السواحل الشمالية للبلاد، فتسجل الحرارة العظمى يوم السبت 30 درجة (المحسوسة 32)، وتنخفض العظمى يوم الأحد لتسجل 29 درجة (المحسوسة 31)، لتعاود الارتفاع يوم الاثنين وتسجل 30 درجة (المحسوسة 32)، وتستقر العظمى يومي الثلاثاء والأربعاء عند 31 درجة مئوية بينما تصل المحسوسة إلى 33 درجة.

طقس شديد الحرارة يضرب محافظات شمال وجنوب الصعيد
وتشهد محافظات شمال الصعيد أجواءً شديدة الحرارة طوال الأسبوع؛ حيث تسجل الحرارة العظمى يومي السبت والأحد 37 درجة مئوية (المحسوسة 38)، وترتفع العظمى يوم الاثنين إلى 38 درجة مئوية (المحسوسة 39)، ثم تسجل العظمى يوم الثلاثاء 38 درجة وتصل المحسوسة إلى 39، قبل أن تبلغ العظمى يوم الأربعاء 37 درجة مئوية بمحسوسة تصل إلى 38 درجة.

وتسجل محافظات جنوب الصعيد المعدلات الأعلى حرارة على مستوى الجمهورية؛ إذ تستقر درجات الحرارة العظمى يومي السبت والأحد عند 40 درجة مئوية بينما تبلغ المحسوسة الفعلية 41 درجة، ويسجل الجنوب قفزة إضافية أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء لتستقر الحرارة العظمى عند 41 درجة مئوية، في حين تصل درجات الحرارة المحسوسة تحت تأثير نسب الرطوبة إلى 42 درجة مئوية.

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