قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترتيب مجموعة مصر يشعل الحسابات قبل مواجهة إيران
ميناء الإسكندرية يستقبل سفينة سياحية شراعية تحمل جنسيات مختلفة
لو معاشك أقل من 7000 جنيه.. اعرف هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة؟
الأزهر يعزي فنزويلا في ضحايا الزلزال المدمر .. ويناشد العالم إغاثة المناطق المنكوبة
مصر وإيران .. تردد قناة بي إن سبورتس الجديدة لمشاهدة المونديال مجانا
قبل مواجهة إيران..اتحاد الكرة يشارك صورة للاعبي منتخب مصر ويعلق : قلب واحد
ترامب: تمكنا من إسقاط 3 مسيرات إيرانية في مضيق هرمز
مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا
مسؤولون إسرائيليون: اتفاق إطاري بين إسرائيل ولبنان يُعلن قريبا
محمد ثروت وعمرو رمزي يشعلان الأجواء بـ سلام مربع لحسام وإبراهيم حسن
لا بديل عن الفوز.. المنتخب السعودي يواجه الرأس الأخضر غد في كأس العالم
قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: الطقس حار غدا على أغلب الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الطقس
الطقس
أ ش أ

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة ورطبا على أغلب الأنحاء، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وذكرت الهيئة أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، فيما يكون البحر الأحمر معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وأشارت إلى أن حالة خليج السويس ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة / العظمى / الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 31 21

المنصورة 33 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 31 21

رفح 30 21

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

كاترين 31 15

الطور 33 25

طابا 34 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

الاسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 29 21

السلوم 31 21

سيوة 36 23

رأس غارب 37 25

سفاجا 38 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 26

حلايب 34 25

أبو رماد 35 25

مرسى حميرة 35 26

أبرق 34 26

جبل علبة 34 27

رأس حدربة 33 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 26

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 40 24

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية

المدينة / العظمى / الصغرى

مكة 41 33

المدينة 44 30

الرياض 43 28

المنامة 41 31

أبوظبى 40 30

الدوحة 43 32

الكويت 45 31

دمشق 36 18

بيروت 29 24

عمان 30 19

القدس 28 19

غزة 29 23

بغداد 43 28

مسقط 32 29

صنعاء 31 16

الخرطوم 40 29

طرابلس 30 22

تونس 34 22

الجزائر 27 23

الرباط 26 18

درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم

المدينة / العظمى / الصغرى

أنقرة 29 16

إسطنبول 31 20

إسلام آباد 39 29

نيودلهى 40 31

جاكرتا 34 25

بكين 35 20

كوالالمبور 34 24

طوكيو 26 21

أثينا 33 24

روما 37 22

باريس 36 22

مدريد 35 22

برلين 40 24

لندن 31 18

مونتريال 24 17

موسكو 20 12

نيويورك 26 20

واشنطن 30 21

نواكشوط 34 24

أديس أبابا 21 12


 

الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقس حار شديد الحرارة معتدل الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1200 جنيه| قفزة مفاجئة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 يخالف التوقعات

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

منتخب مصر

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وإيران في كأس العالم

الذهب

انخفاض تاريخي بأسعار الذهب.. والشعبة تعلن مفاجأة| فيديو

أسعار الذهب اليوم

الذهب يعاود الارتفاع اليوم الجمعة 26 يونيو.. كم سعر عيار 21؟

محمد شريف

تطورات جديدة في رحيل محمد شريف عن الأهلي

مريم ووالدتها

ارجعيلي يا مريم.. وفاة ابنة الكاتبة رضوى العوضي

تشييع جنازة الاسطي عمر

ميت بيشيع ميت.. أدى صلاة الجنازة على زوجة شقيقه ومات أثناء عودته للمنزل بملوي في المنيا| صور

ترشيحاتنا

بنتلي

بنتلي تطلق سيارة خارقة مستوحاة من أسرع قطار في العالم

لامبورجيني أوروس

لامبورجيني تطرح أقوى سيارة خارقة في تاريخها

بولستار

ضربة قاسية.. أمريكا تحظر مبيعات إحدى أكبر شركات السيارات

بالصور

أنيقة وراقية.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة سوداء جريئة

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

بخطوات سهلة.. طريقة عمل بطاطس ودجز مقرمشة في المنزل

طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة
طريقة عمل البطاطس الودجز المقرمشة

ماذا يحدث عند تناول البليلة على الإفطار؟.. خبراء ينصحون بها

البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة
البليلة مصدر غني بالحبوب الكاملة

هل نتف الشعرة البيضاء يزيد الشيب؟.. الحقيقة العلمية وراء أشهر الخرافات

هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟
هل نتف الشعرة البيضاء يسبب ظهور المزيد من الشعر الأبيض؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد