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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الأرصاد تكشف عن تحول غير متوقع في طقس الأسبوع المقبل

طقس
طقس
عادل نصار

تستمر الأجواء الصيفية في السيطرة على حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل، وسط توقعات بارتفاع درجات الحرارة واستمرار الإحساس بالحرارة نتيجة ارتفاع نسب الرطوبة، حيث يسود طقس حار رطب على مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى، بينما تشهد محافظات جنوب الصعيد أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار. 

وتظل الشبورة المائية الصباحية والرياح المتقطعة أبرز الظواهر الجوية المؤثرة، مع فرص محدودة لظهور السحب المنخفضة على بعض المناطق دون تأثيرات كبيرة، في وقت تواصل فيه درجات الحرارة تسجيل معدلات مرتفعة تتناسب مع طبيعة فصل الصيف.

وتشهد البلاد غدًا السبت 27 يونيو 2026، استمرار الأجواء الصيفية التي يغلب عليها الارتفاع في درجات الحرارة، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقسًا معتدلًا ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، مع أجواء معتدلة ليلًا على أغلب الأنحاء تميل إلى الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس

وتشير توقعات الأرصاد إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيكون العامل الأبرز في حالة الطقس، إذ يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة عن المعدلات المسجلة في الظل بقيم تتراوح بين درجة ودرجتين، ما يجعل الأجواء تبدو أكثر حرارة خاصة خلال فترات النهار.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت

تسجل القاهرة الكبرى درجات حرارة عظمى تتراوح بين 35 و36 درجة مئوية، بينما تصل درجات الحرارة على الوجه البحري إلى 35 و36 درجة، وتسجل السواحل الشمالية الغربية والشرقية ما بين 30 و32 درجة.

وفي مناطق شمال الصعيد تتراوح درجات الحرارة بين 38 و39 درجة، فيما يستمر الارتفاع على جنوب الصعيد لتصل درجات الحرارة العظمى إلى 41 و42 درجة مئوية.

شبورة مائية ورياح متقطعة

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على مناطق من شمال البلاد مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، خاصة في ساعات الصباح الأولى.

كما تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح على فترات متقطعة، تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما يساعد على تحسن الإحساس بالأجواء في بعض الأوقات.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

وأوضحت الأرصاد وجود فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة في المحافظات

- القاهرة: العظمى 35 والصغرى 24

- الإسكندرية: العظمى 31 والصغرى 22

- طنطا: العظمى 34 والصغرى 22

- مطروح: العظمى 29 والصغرى 21

- سيوة: العظمى 36 والصغرى 23

- بورسعيد: العظمى 30 والصغرى 24

- السويس: العظمى 36 والصغرى 24

- طابا: العظمى 34 والصغرى 22

- كاترين: العظمى 31 والصغرى 15

- شرم الشيخ: العظمى 38 والصغرى 28

- الغردقة: العظمى 37 والصغرى 27

- الأقصر: العظمى 41 والصغرى 26

- أسوان: العظمى 41 والصغرى 26

- سوهاج: العظمى 39 والصغرى 24

- أسيوط: العظمى 38 والصغرى 23

- الفيوم: العظمى 37 والصغرى 22

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، إلى توخي الحذر في أثناء القيادة خلال فترات الشبورة الصباحية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، مع الإكثار من تناول السوائل في ظل استمرار ارتفاع درجات الحرارة.

الأرصاد طقس حالة الطقس الأرصاد الجوية درجات الحرارة

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