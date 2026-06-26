لظروفهم القهرية.. السماح لهؤلاء الطلاب فقط بدخول امتحانات الدبلومات الفنية الدور الثاني بالدرجة كاملة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، الطلاب المسموح لهم بالتقدم لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2026 الدور الثاني بالدرجات الفعلية مؤكدة ما يلي :

الأعذار المرضية



قبل بدء الامتحان

فى حالة إذا ما طرأ عذر مرضي للطالب يمنعه من أداء امتحان الدور الأول فى كل أو بعض المواد ، يلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب بتقديم المستندات التالية:

صورة من رقم جلوس الطالب.



خطاب من الإدارة التعليمية التابع لها الطالب موجه إلى لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية يفيد بـ (رغبة ولي الأمر بتأجيل الامتحان للدور الثانى بالدرجة الفعلية) .



تقرير طبي صادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي معتمد ومختوم من اللجنة الطبية العامة التابع لها الطالب ، موضحا به الحالة المرضية للطالب صاحب العذر.





صورة من خطاب المستشفى الحكومى موضحا به تاريخ دخول وتاريخ خروج الطالب ( فى حالة إذا كان الطالب قد تم حجزه بمستشفى حكومي) .



إفادة من رئيس لجنة السير أو رئيس لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضحة بها المواد التى تغيب عنها الطالب ، معتمدة ومختومة بخاتم لجنة السير أو خاتم لجنة النظام والمراقبة.



وتقدم كافة المستندات للمديرية التعليمية التابع لها الطالب ( إدارة شئون الطلبة والامتحانات) لعرضها على لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية



أثناء أداء الامتحان

يكون إثبات العذر المرضي المفاجئ الذى يقع للطالب أثناء تأديته للامتحان مما يحول دون استمراره فى أداء الامتحان بتقرير يعده (الطبيب / الزائرة الصحية ) ورئيس لجنة السير معا

يرسل التقرير إلى لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب فى ذات اليوم لعرضه على لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية ، لبحث حالة الطالب والنظر فى السماح له بآداء الامتحان بالدور الثاني لهذه المادة بالدرجة الفعلية من عدمه

يلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب أو لجنة النظام والمراقبة المختصة بتقديم المستندات التالية :



- تقرير معتمد من (الطبيب/الزائرة الصحية ) ورئيس لجنة السير معاً ، بحالة الطالب المرضية ومثبت به نقل الطالب بسيارة الإسعاف ومدون به تاريخ الامتحان وتوقيت خروج الطالب المريض من اللجنة.



- أصل محضر إثبات الحالة المعد من قبل رئيس لجنة السير و (الطبيب/الزائرة الصحية)



- صورة طبق الأصل من استمارة (٥د) ، (٦د) معتمدة من لجنة النظام والمراقبة مثبتا بهما حالة الطالب أثناء تاديته للامتحان ووقت خروجه داخل سيارة الإسعاف.



- إلتماس من ولي أمر الطالب برغبته فى تأجيل امتحان المادة التى أصيب أثناء تأدية امتحانها الطالب للدور الثاني بالدرجة



وتقدم المستندات عن طريق لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب لعرضها على لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية

الأعذار القهرية



- العالقين بالخارج بسبب ظروف قهرية : تقدم صورة من جواز السفر موضحا بها تأشيرة الخروج والدخول للبلاد .



- حالات الوفاة من الدرجة الأولى: تقدم أصل شهادة الوفاة .



- حالات الولادة للطالبات اللائي يؤدين الامتحان : تقدم أصل شهادة المولود - الشهادة الطبية مختومة ومعتمدة من مستشفى عام .



- تزامن موعد بطولة رياضية رسمية خارج البلاد مع مواعيد عقد امتحانات الدور الأول فى كل المواد أو بعضها : يقدم أصل خطاب الاتحاد الرياضي - صورة من تأشيرة الخروج والدخول للبلاد - صورة طبق الأصل من القرار الوزارى باسم الطالب ومحدد بها موعد إقامة البطولة.



- الكوارث الطبيعية ( هدم المنزل - السيول- نشوب حريق بالمنزل .......إلخ ) .



ويلتزم ولي الأمر عن طريق الإدارة التعليمية أو لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب بتقديم المستندات التالية:

صورة من رقم جلوس الطالب.

بيان غياب بالمواد التى تغيب عنها الطالب معتمد ومختوم من رئيس لجنة السير أو رئيس لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.



تعليمات هامة

يتم تسليم كافة المستندات المطلوبة للتأجيل للدور الثاني بالدرجة الفعلية لإدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التابع لها الطالب لعرضها على اللجنة المختصة المشكلة عن طريق لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية





لن يتم استلام أية تأجيلات للدور الثاني بالدرجة الفعلية من السادة أولياء أمور الطلاب أو مندوبي الإدارات التعليمية ، وسيتم التعامل فقط مع مندوبى المديريات التعليمية ( شنون الطلبة والامتحانات ) .





يتم موافاة لجنة الإدارة المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية بكشف مدون به :( أسماء الطلاب أصحاب الأعذار - المادة المراد أداء الامتحان فيها - سبب التأجيل ) عن طريق إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التابع لها الطالب لأداء الامتحان بالدور الثانى بالدرجة الفعلية للعام الدراسى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ ، مشفوعا برأى إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية المختصة ، فى قبول عذر كل طالب من عدمه بموافقة أورفض بصيغة صريحة ( موافق / غير) ـ على أن يتم البت فى قبول العذر أو رفضه عن طريق لجنة الإدارة المركزية المركزية لامتحانات الدبلومات الفنية .



