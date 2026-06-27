القاهرة 35 والصعيد 41 درجة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت بالمحافظات

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة ورطبا على أغلب الأنحاء، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من الشبورة المائية صباحا

وذكرت الهيئة أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، فيما يكون البحر الأحمر معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وأشارت إلى أن حالة خليج السويس ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 31 21

المنصورة 33 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 31 21

رفح 30 21

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

كاترين 31 15

الطور 33 25

طابا 34 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

الاسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 29 21

السلوم 31 21

سيوة 36 23

رأس غارب 37 25

سفاجا 38 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 26

حلايب 34 25

أبو رماد 35 25

مرسى حميرة 35 26

أبرق 34 26

جبل علبة 34 27

رأس حدربة 33 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 26

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 40 24