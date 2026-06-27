قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق شونة كتان بسمنود ..صور
إبراهيم حسن: نلعب من أجل الفوز.. وسنصحح الأخطاء الدفاعية أمام إيران
مصطفى شوبير يكرر أمام إيران إنجاز عصام الحضري في كأس العالم
للتاريخ.. مصطفى شوبير ثاني حارس مصري يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم
مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم أمام إيران
مجموعة مصر.. بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا بهدف تروسارد في الشوط الأول
محمود صابر يكتب التاريخ ويسجل أسرع هدف لمصر في كأس العالم
في ذكراه.. قصة وفاة صلاح قابيل وحقيقة دفنه حيا وهل تزوج وداد حمدي؟
القاهرة 35 والصعيد 41 درجة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت بالمحافظات
57 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف مفاجأة بشأن أسعار الفراخ
قائمة أسعار السلع التموينية اليوم السبت 27-6-2026
حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القاهرة 35 والصعيد 41 درجة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت بالمحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس حار رطب على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يكون الطقس ليلا معتدل الحرارة ورطبا على أغلب الأنحاء، ومائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تحذير من الشبورة المائية صباحا

وذكرت الهيئة أن شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مع نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية على فترات متقطعة.

وأضافت أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، فيما يكون البحر الأحمر معتدلا، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

وأشارت إلى أن حالة خليج السويس ستكون معتدلة إلى مضطربة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.5 متر، مع رياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 35 24

العاصمة الجديدة 36 23

6 اكتوبر 36 23

بنهــــا 34 24

دمنهور 33 22

وادى النطرون 34 23

كفر الشيخ 33 22

بلطيم 31 21

المنصورة 33 23

الزقازيق 35 24

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

دمياط 30 22

بورسعيد 30 24

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 31 21

رفح 30 21

رأس سدر 37 25

نخل 34 22

كاترين 31 15

الطور 33 25

طابا 34 22

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

الاسكندرية 31 22

العلمين الجديدة 30 22

مطروح 29 21

السلوم 31 21

سيوة 36 23

رأس غارب 37 25

سفاجا 38 26

مرسى علم 37 26

شلاتين 36 26

حلايب 34 25

أبو رماد 35 25

مرسى حميرة 35 26

أبرق 34 26

جبل علبة 34 27

رأس حدربة 33 26

الفيوم 37 22

بني سويف 37 22

المنيا 38 22

أسيوط 38 23

سوهاج 39 24

قنا 41 25

الأقصر 41 26

أسوان 41 26

الوادى الجديد 40 23

أبوسمبل 40 24

الهيئة العامة للأرصاد شديد الحرارة الصعيد شبورة مائية درجات الحرارة طقس حار رطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

زلزال فنزويلا

القيادة الجنوبية الأمريكية تعلن تضامنها مع الشعب الفنزويلي

المرشحة المصرية السفيرة ندي دراز

فوز المرشحة المصرية السفيرة ندي دراز بعضوية لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW

الصين

الصين تعزز دور الفحم في خطتها الخمسية رغم تعهدات خفض الانبعاثات

بالصور

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد